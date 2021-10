Razprava o Poljski in vladavini prava kljub drugačnim napovedim minila mirno

Šlo naj bi zlasti za priložnost, da se natančno opredelijo težave in bolje razumejo različna mnenja. Izpostavljeno je bilo, da lahko retorika in vzajemno spoštovanje olajšata ali zapleteta iskanje rešitev. Razprava naj bi vodila k rešitvam, so še povzeli viri.

Razprava, ki se je odvila prvi dan vrha, je po navedbah virov pokazala, da voditelji menijo, da sta vladavina prava in neodvisnost pravosodja temeljni. Članice Unije naj bi podpirale dialog in pozivale k uporabi obstoječih mehanizmov na podlagi evropske zakonodaje.

Po drugi strani pa so poročila o "mirni" razpravi v skladu z indici, da ne Evropska komisija ne večina članic ne želi preveč zaostriti odnosov s Poljsko, da ne bi ta otežila dogovorov na drugih področjih, na primer glede podnebne in okoljske politike. Zdi se, da v Bruslju upajo, da bodo zaplet rešile naslednje volitve na Poljskem, ki so načrtovane jeseni 2023.

Kot vselej doslej ima poljski premier podporo madžarskega kolega Viktorja Orbana , ki je na vprašanje, ali so potrebne sankcije proti Poljski, odgovoril: " Poljska? Najboljša država v Evropi. Nikakršne potrebe po sankcijah ni. To je smešno ."

Pozvali k budnosti glede širitve morebitnih novih različic koronavirusa

Voditelji so opozorili tudi na potrebo po tem, da članice ostanejo budne glede pojava in širjenja morebitnih novih različic novega koronavirusa. Pozvali so tudi h krepitvi prizadevanj za premostitev zadržkov glede cepljenja in nadaljnje povišanje stopnje precepljenosti, tudi s spoprijemanjem z dezinformacijami.

Prav tako so pozvali k nadaljnjemu usklajevanju s ciljem lajšanja gibanja v Uniji in potovanja v Unijo ter k preučitvi priporočil glede tega. Pozvali so tudi h krepitvi odpornosti in pripravljenosti EU na krize ter spomnili na potrebo po prizadevanjih za dostop do zdravil v vseh članicah Unije.

Vrh je tudi ponovil zavezanost Unije prispevati v okviru mednarodnega odzivanja na pandemijo in zagotavljanja dostopa do cepiv. Pozval je Evropsko komisijo, naj si še naprej prizadeva za neposredno sodelovanje s proizvajalci cepiv za odpravo ovir, ki onemogočajo zagotovitev cepiv po vsem svetu.

V luči prihajajočega srečanja skupine G20 pa so voditelji potrdili podporo močni in osrednji vlogi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v prihodnji globalni zdravstveni ureditvi in cilju dogovora o mednarodni pogodbi o pandemiji.

O cenah energije za ukrepe v podporo najranljivejšim

Voditelji držav EU so prvi dan zasedanja v Bruslju razpravljali tudi o posledicah rastočih cen energije, še zlasti za najranljivejše državljane ter mala in srednja podjetja, ki se še vedno spoprijemajo tudi z negativnimi posledicami pandemije covida-19.

V sprejetih sklepih ugotavljajo, da nabor ukrepov, ki jih je prejšnji teden predstavila Evropska komisija, vključuje koristne kratkoročne, pa tudi dolgoročne ukrepe. Med kratkoročnimi ukrepi za pomoč najranljivejšim potrošnikom in malim podjetjem komisija predlaga med drugim finančno pomoč ali zamik plačila računa, med srednjeročnimi pa naj bi zagotovili odpornejši evropski energetski trg.

Pri tem so države članice in komisijo pozvali, naj čim prej izkoristijo ukrepe za kratkoročno pomoč najranljivejšim državljanom in podporo evropskim podjetjem ob upoštevanju raznolikosti in specifičnosti položaja članic.

Komisijo in Svet, v katerem so zastopane članice, pa pozivajo, naj hitro razmislita o srednje- in dolgoročnih ukrepih, ki bi pripomogli k energiji po dostopni ceni za gospodinjstva in podjetja, povečali odpornost energetskega sistema EU in notranjega trga energije, zagotovili varnost oskrbe in podprli prehod na podnebno nevtralnost ob upoštevanju posebnosti držav članic.

Evropsko komisijo so še pozvali, naj preuči delovanje trgov plina in elektrike ter sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) ob pomoči Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (Esma). Komisija bo nato ocenila, ali določeno vedenje na trgu zahteva nadaljnjo regulacijo.

Pristojni ministri za energijo bodo na izrednem zasedanju 26. oktobra v Luksemburgu na podlagi sprejetih usmeritev nadaljevali razpravo na tem področju, so še zapisali. Voditelji sedemindvajseterice se bodo k temu vprašanju vrnili na decembrskem srečanju.

Razprava je sicer trajala dlje od pričakovanj. Neuradno naj bi češki premier Andrej Babiš nasprotoval sprejetju sklepov, če v njih ne bo omembe sistema EU ETS.