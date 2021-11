Poljske oblasti ponoči pridržale sto migrantov

Poljsko obrambno ministrstvo je na Twitterju zapisalo, da so beloruske sile najprej izvedle ogled, nato pa "zelo verjetno" poškodovale ograjo na meji. "Potem so Belorusi prisilili migrante, naj mečejo kamenje v poljske vojake, da bi jih zamotili. Poskus prehoda meje se je zgodil nekaj sto metrov stran," so pojasnili. "Pridržana je bila skupina okoli 100 migrantov," so še zapisali. Dodali so, da se je to dogajalo v bližini kraja Dubicze Cerkiewne.

Več sto migrantov, ki so obtičali na poljsko-beloruski meji, je medtem kljub mrazu že enajsti dan zapored noč preživelo pod milim nebom. V gozdovih in na travnikih ob meji je po nekaterih ocenah še 900 ljudi. Beloruske oblasti sicer pripravljajo dodatne centre za bivanje migrantov. Enega so uredili v ponedeljek v hali logističnega podjetja. Tam zdaj urejajo še zgornjo etažo, da bi lahko v centru prespalo še več ljudi. Minula noč je v centru minila mirno.