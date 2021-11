Poljske varnostne sile na meji z Belorusijo zaustavile migrante

Odzvali so se tudi v Kremlju, kjer so poudarili, da bodo beloruske migrantske službe storile vse, da bi na zakonit način preprečili begunsko krizo na beloruski-poljski meji.

"Poljski organi so preprečili poskus migrantov, da bi nasilno prečkali mejni prehod v Kuznici," je zapisalo poljsko notranje ministrstvo. Ob tem so objavili videoposnetke, na katerih je videti poljske policiste, pripadnike obmejne straže in vojake, kako stojijo ob ograji na poljsko-beloruski meji. Na beloruski strani meje sicer ostaja skupina migrantov.

"Države članice pozivam k sprejetju razširjenega režima sankcij proti beloruskim oblastem, ki so odgovorne za ta hibridni napad," je v izjavi sporočila predsednica Evropske komisije. Med drugim bi lahko uvedli sankcije tudi proti letalskim družbam tretjih držav, je pojasnila. Želimo preprečiti humanitarno krizo in zagotoviti varno vrnitev prebežnikov, je dodala.

Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas bo v prihodnjih dneh obiskal države, od koder prihajajo migranti, in tranzitne države, da bi tako preprečil, da bi še drugi padli v past, ki so jo pripravile beloruske oblasti, je še sporočila von der Leynova.

Von der Leynova je o tem, s kakšnimi ukrepi lahko EU pri soočanju z migrantsko krizo podpre prizadete članice, po telefonu govorila s premierji Poljske, Litve in Latvije, Mateuszom Morawieckim, Ingrido Šimonyte in Artursom Krišjanisom Karinšom .

Litovsko notranje ministrstvo za izredne razmere na meji z Belorusijo

Litovsko notranje ministrstvo je predlagalo razglasitev izrednih razmer na meji z Belorusijo. Litovska notranja ministrica Agne Bilotaite je ob tem dodala, da bo predlog sedaj obravnavala vlada. Po odločitvi vlade je na potezi parlament oziroma predsednik države, poroča na spletni strani litovska radiotelevizija LRT.

Litovska notranja ministrica je razmere na območju označila za resne. Glede razmer na poljsko-beloruski meji, od koder so prihajala poročila, da naj bi okoli tisoč migrantov z ozemlja Belorusije nameravalo nasilno prečkati ta del zunanje meje Evropske unije, je ministrica dejala, da Litva pozorno spremlja, kar se dogaja na meji med Poljsko in Belorusijo.

"Očitno lahko pričakujemo podobne vpade in napade. Naši organi so v najvišji pripravljenosti, naši častniki in vojaške sile se prerazporejajo," je še dejala litovska notranja ministrica.

Poveljnik litovske obmejne straže (Vsat) Rustamas Liubajevas je na novinarski konferenci dejal, da imajo častniki podatke, da bi lahko prišlo do nemirov v begunskih taboriščih v Litvi, nimajo pa zaenkrat podatkov, da bi se kakšne velika skupina nezakonitih migrantov približevali litovski meji. "Če pride do poskusov preboja in obstaja nevarnost za zdravje ali življenje naših častnikov, litovska zakonodaja omogoča uporabo posebnih ukrepov in orožja," je dodal Liubajevas.

Kasneje sta se po telefonu pogovarjal tudi predsednika Litve in Poljske, Gitanas Nauseda in Andrzej Duda. Litovski predsednik je po pogovoru sporočil, da je Litva pripravljena pomagati sosednji Poljski z vsemi potrebnimi sredstvi pri obvladovanju nezakonitih migracij. Litva Poljski po njegovih besedah izreka polno solidarnost.

Oba predsednika sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila tudi o redni izmenjavi informacij glede razmer na meji z Belorusijo in koordinaciji ukrepov.

Poljska je na mejo z Belorusijo že v preteklosti napotila na tisoče vojakov, za to območje razglasila izredne razmere ter postavila ograjo z bodečo žico in odobrila gradnjo zidu na meji.