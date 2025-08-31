Požrešni milijonar mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo

Kamil Majchrzak, ki je v četrtek zvečer premagal devetega nosilca Karena Khachanova, je v soboto za The New York Post potrdil, da je direktor, ki je mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo, Piotr Szczerek in dejal, da sam sprva incidenta niti ni opazil:

"Očitno je šlo za nekakšno zmedo. Kazal sem, dajal kapo, ampak po tekmi sem imel veliko dela, bil sem utrujen in zelo navdušen nad zmago. Imel sem nekakšen mrtev pogled, če veste, kaj mislim."

Posnetki so hitro zaokrožili po spletu – videti je, kako odrasli moški kapo, ki jo je Majchrzak podaril mlademu oboževalcu Brocku, iztrga in ga spravi v ženino torbico, medtem ko deček protestira.