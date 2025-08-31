Svetli način
Tujina

Požrešni milijonar mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo

Washington, 31. 08. 2025 14.28 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
34

Na Odprtem prvenstvu ZDA je prišlo do nenavadnega incidenta, ko je odrasli moški iz rok mladega navijača iztrgal kapo s podpisom poljskega teniškega asa Kamila Majchrzaka. Internetni detektivi so hitro odkrili njegovo identiteto – šlo naj bi za poljskega milijonarja in direktorja Piotra Szczereka.

Kamil Majchrzak, ki je v četrtek zvečer premagal devetega nosilca Karena Khachanova, je v soboto za The New York Post potrdil, da je direktor, ki je mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo, Piotr Szczerek in dejal, da sam sprva incidenta niti ni opazil:

"Očitno je šlo za nekakšno zmedo. Kazal sem, dajal kapo, ampak po tekmi sem imel veliko dela, bil sem utrujen in zelo navdušen nad zmago. Imel sem nekakšen mrtev pogled, če veste, kaj mislim."

Posnetki so hitro zaokrožili po spletu – videti je, kako odrasli moški kapo, ki jo je Majchrzak podaril mlademu oboževalcu Brocku, iztrga in ga spravi v ženino torbico, medtem ko deček protestira.

Internet obsodil milijonarja

Szczerek, direktor podjetja Drogbruk, naj bi po poročanju španskega časopisa Marca kmalu po incidentu deaktiviral svoje družbene profile. Na poljski spletni strani za zaposlovanje so ga ljudje označili za "vrečo smeti", "navadnega tatu" in "primitivnega prevaranta!".

Da bi zgodba dobila srečnejši konec, je Majchrzak v soboto objavil videoposnetek srečanja z mladim Brockom, ki je bil sprva ogoljufan za dragoceni spominek.

KOMENTARJI (34)

_Nico_T_
31. 08. 2025 16.18
Kakšen kakec od človeka...
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
31. 08. 2025 16.15
Kakšna oseba moraš biti, da to narediš? Otroku. BOLNIK.
ODGOVORI
0 0
alicante1234
31. 08. 2025 16.15
Izogibajte se takšnih osebkov
ODGOVORI
0 0
Kumul
31. 08. 2025 16.11
Čakamo na kesanje, samo zato, ker so kamere posnele, bo priznal najbrž. ...otroku iz rok trgat...joojjoj
ODGOVORI
0 0
Actual Asparagus
31. 08. 2025 16.10
+1
Naj se fantek nauči, da se v življenju treba borit :)
ODGOVORI
1 0
DEMOKRACIJA.
31. 08. 2025 16.06
+0
Da mu Bog da palco med noge, temu bogataškemu grebatorju. Fuj te bodi baraba požrešna.
ODGOVORI
1 1
sektor1
31. 08. 2025 16.00
+4
Grebator, tako kot večina nejmu podobnih "direktorčkov"
ODGOVORI
6 2
Sredinc
31. 08. 2025 15.52
+6
greznica stara
ODGOVORI
6 0
Mučenik
31. 08. 2025 15.45
+9
Gnus od gnusa.....
ODGOVORI
9 0
HALAcR7
31. 08. 2025 15.42
+2
kot vedno zadnji v novicah
ODGOVORI
2 0
gongash
31. 08. 2025 15.37
+15
No zaradi svojega pohlepa je sedaj celemu svetu pokazal da je navaden lopov.
ODGOVORI
15 0
gongash
31. 08. 2025 15.37
+4
Skoda da je cenzurirano.
ODGOVORI
4 0
Prijazna
31. 08. 2025 15.58
+1
Ja res.
ODGOVORI
1 0
aleksandar1964
31. 08. 2025 15.35
+7
Obiskal sem vecino evropskih drzav, ampak Poljska je dno dna drzava kot drzava in ljudje v njej
ODGOVORI
10 3
Rožle Patriot
31. 08. 2025 15.37
+3
Mah ja ... ni večjega podna od naše Male Yuge !!!
ODGOVORI
9 6
Endless
31. 08. 2025 15.34
+13
Tako je tudi prišel do miljonov .. kot mnogi .. brez morale in sramu.
ODGOVORI
13 0
NotMe
31. 08. 2025 15.33
+8
Mene pa samo zanima, kje je bil fotr tamalega? Da bi to naredil našemu, bi v sekundi klicali rešilca zanj.
ODGOVORI
8 0
Rožle Patriot
31. 08. 2025 15.32
+7
Matr me to pogreje ... samo očitno ne smem napisat kaj imam v mislih .. mmmm mmm !!!
ODGOVORI
7 0
Desno
31. 08. 2025 15.31
+4
Bog pomagaj... Upam da se je vidu
ODGOVORI
5 1
Rožle Patriot
31. 08. 2025 15.35
+5
Jah, se je vidu ... samo očitno ima požeruh izkrivljeno sliko !!!
ODGOVORI
5 0
ivan z Doba
31. 08. 2025 15.30
+2
🐷
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
31. 08. 2025 15.27
+3
poštenjakarji tile poljaki ane,tudi v Vatikanu so bili pošteni,ne moreš verjeti kaj zemlja nosi
ODGOVORI
7 4
Rožle Patriot
31. 08. 2025 15.27
+5
hmm ... aja, moj komentar pa ni šel skozi, ker je bil pač rožle ... a ne !!!
ODGOVORI
5 0
Mlecna cesta
31. 08. 2025 15.27
+4
Več imajo, več grabijo...
ODGOVORI
5 1
