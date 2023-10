Poljski duhovnik organiziral orgije, spolni delavec padel v nezavest

Vendar zabava ni šla po načrtih, spolnemu delavcu je namreč postalo slabo, padel je v nezavest. Duhovniki sprva niso posvečali pozornosti bolnemu delavcu, vendar je eden od udeležencev zabave vseeno poklical reševalce. Ko so reševalci prispeli, pa jim je bil vstop v objekt, ki pripada škofiji, zavrnjen. Ker so se reševalci bali za nezavestnega moškega, so na pomoč poklicali policijo, ta pa jim je pomagala vstopiti v stavbo. Moškega so prepeljali v bolnišnično oskrbo, poljski mediji pa so poročali, da je že izpuščen iz bolnišnice.

Nedavno so duhovniki v Dabrowi Gorniczi, mestu na jugu Poljske, organizirali zabavo, na kateri je bil prisoten tudi spolni delavec, poroča hrvaški Index. Kot so povedale priče za časnik Gazeta Wyborcza, je bila zabava namenjena izključno spolnosti, udeleženci dogodka pa naj bi jemali tudi dodatke za povišanje spolne sle.

Zaradi incidenta se duhovniki zdaj spopadajo s posledicami. Tiskovni predstavnik tamkajšnjega tožilstva je pojasnil, da so sprožili preiskavo zaradi morebitne opustitve pomoči osebi, katere zdravje je ogroženo, kar se smatra kot kaznivo dejanje, za to pa je zagrožena zaporna kazen do treh let.

Da je prišlo do incidenta, je potrdila tudi Katoliška cerkev na Poljskem, imenovali naj bi tudi posebno komisijo, ki bo preiskovala dogodek. Sicer so takoj na začetku pojasnili, da so mediji predstavili netočne informacije.

Duhovnik, v čigar stanovanju se je zabava odvijala, je bil takoj za razrešen vseh cerkvenih dolžnosti. Tudi poljski škof Grzegorz Kaszak je obsodil duhovnike, ki so sodelovali na tem "sramotnem dogodku". "Opravičujem se vsem, ki jih je to, kar se je zgodilo, prizadelo, razburilo in razžalostilo. Z zlom se ni mogoče strinjati in vsi vpleteni bodo kaznovani v skladu s kanonskim pravom, ne glede na sodno razsodbo," je zapisal v pismu, ki je bilo prebrano vsem cerkvam v okrožju.

Le nekaj dni pozneje pa je nekdo zažgal vrata tamkajšnje župnijske cerkve, kjer je deloval osramočeni duhovnik, ki je organiziral zabavo. Policija je v povezavi s tem aretirala moškega, pojavlja pa se vprašanje, ali je bil požig povezan z incidentom na zabavi, poročajo poljski mediji.