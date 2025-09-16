Poljski evroposlanec: V Bruslju so streljali na moj avtomobil

Poljski evroposlanec Waldemar Buda je o dogodku javnost obvestil v ponedeljek popoldne na družbenih omrežjih. "Z zračno puško so streljali po celotni strani mojega avtomobila. Prekleto bruseljsko barbarstvo," je zapisal v objavi, v kateri je dodal fotografijo, na kateri je videti razpokano steklo na desni strani vozila.

"Devet natančnih strelov. V času napada nisem bil v avtomobilu, streljali so le na moj avto. Zdi se, da je šlo za nameren napad," pa je zapisal v naslednji objavi. Dodal je, da belgijske varnostne službe zadevo preiskujejo.

Za zdaj ni jasno, ali je imel napad politični motiv, ali pa je šlo za vandalizem. Bruseljska policija in tožilstvo za zdaj dogodka nista komentirala, piše tiskovna agencija Belga. Kot poroča Bruzz, je policija potrdila le, da se je incident zgodil v predelu Saint-Gilles in da avtomobil ni več v Belgiji.

Policija preiskuje natančne okoliščine primera. "Podana je bila prijava, o dogodku pa je bilo obveščeno tudi državno tožilstvo," je izjavo policije navedel Bruzz.

Buda je član desničarske konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Bil je tudi minister v prejšnji poljski vladi. Od julija 2024 je poslanec Evropskega parlamenta v skupini Evropskih konservativcev in reformistov.