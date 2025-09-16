Svetli način
Tujina

Poljski evroposlanec: V Bruslju so streljali na moj avtomobil

Bruselj, 16. 09. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 48 minutami

Poljski poslanec Evropskega parlamenta je na družbenem omrežju delil fotografijo razbitega stekla na avtomobilu. Ob fotografiji je zapisal, da so neznanci z zračno puško streljali na njegov avtomobil. V času streljanja sicer ni bil v avtu, a je prepričan, da je šlo za nameren napad nanj. Bruseljska policija je zgolj potrdila, da incident preiskujejo.

Poljski evroposlanec Waldemar Buda je o dogodku javnost obvestil v ponedeljek popoldne na družbenih omrežjih. "Z zračno puško so streljali po celotni strani mojega avtomobila. Prekleto bruseljsko barbarstvo," je zapisal v objavi, v kateri je dodal fotografijo, na kateri je videti razpokano steklo na desni strani vozila. 

"Devet natančnih strelov. V času napada nisem bil v avtomobilu, streljali so le na moj avto. Zdi se, da je šlo za nameren napad," pa je zapisal v naslednji objavi. Dodal je, da belgijske varnostne službe zadevo preiskujejo. 

Za zdaj ni jasno, ali je imel napad politični motiv, ali pa je šlo za vandalizem. Bruseljska policija in tožilstvo za zdaj dogodka nista komentirala, piše tiskovna agencija Belga. Kot poroča Bruzz, je policija potrdila le, da se je incident zgodil v predelu Saint-Gilles in da avtomobil ni več v Belgiji. 

Policija preiskuje natančne okoliščine primera. "Podana je bila prijava, o dogodku pa je bilo obveščeno tudi državno tožilstvo," je izjavo policije navedel Bruzz

Buda je član desničarske konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Bil je tudi minister v prejšnji poljski vladi. Od julija 2024 je poslanec Evropskega parlamenta v skupini Evropskih konservativcev in reformistov. 

KOMENTARJI (15)

jank
16. 09. 2025 14.28
+1
Samo naslov sem prebral in sem vedel, da je Grimsov kompanjon. Kako so že njega napadli? Tako hudo kot tega poljskega skrajnega desničarja. Samo skrajni mučeniki tako kikirikajo.
ODGOVORI
1 0
peglezn
16. 09. 2025 14.24
+1
počasi bi lahko EU parlament premaknili v kako varno državo... al pa tud ne, prav jim je
ODGOVORI
1 0
pravica1
16. 09. 2025 14.24
+1
Evropski raj kot je enkrat en birokrat opisal…
ODGOVORI
1 0
Divji petelin
16. 09. 2025 14.18
-1
Pojdi domov, tam je vse belo…pozdrav iz Waršave
ODGOVORI
1 2
Divji petelin
16. 09. 2025 14.18
-2
Pojdi domov, tam je vse belo…pozdrav iz Waršave
ODGOVORI
0 2
Morgoth
16. 09. 2025 14.16
+5
Kulturna obogatitev, ki jo ravno politiki v Bruslju ta vneto zagovarjajo (verjamem sicer, da ta Poljak ni med njimi)?
ODGOVORI
5 0
NeXadileC
16. 09. 2025 14.14
+0
Kdo bo plačal popravilo? Kasko?
ODGOVORI
1 1
Malo_sutra
16. 09. 2025 14.03
+5
EU je to, nisi na Balkanu.
ODGOVORI
6 1
FlatyEric
16. 09. 2025 14.00
+5
Agresija levičarjev ne pozna meja. Ampak v medijih kot je 24 ur se seveda levičarje opeva.
ODGOVORI
8 3
bronco60
16. 09. 2025 13.59
+3
Seveda, poljaki hočejo čimveč NATA na meji z Ukrajino, evro hujskači pa to grabijo, ko pes kost. Če nam bo kdo zakuhal vojno, bo to voditelj EU, Zelenjski.
ODGOVORI
8 5
manga
16. 09. 2025 13.49
+4
Če bi se Ukrajinci bojevali za svojo domovino bi bil na njihovi strani,so pa reveži v rokah pokvarjenih zahodnih interesov...Nemčija in Francija so pripravljene žrtvovati Poljake in Romune,nad Nemčijo in Francijo je VB in nad vsem ZDA.
ODGOVORI
9 5
Wolfman
16. 09. 2025 13.47
+1
Ukrajinci so ga, ker premalo podpira Ukrajino?
ODGOVORI
6 5
galeon
16. 09. 2025 13.43
+6
Še naprej podpiraj Ukrajince pa boš mel kmal sito.
ODGOVORI
12 6
Zemljak Balki
16. 09. 2025 13.37
+1
Rusi niso mogli bit....oni nimajo pušk...sam lopate...pa to
ODGOVORI
8 7
Rudar
16. 09. 2025 13.43
-1
Spet si v formi balkiću...
ODGOVORI
4 5
Zemljak Balki
16. 09. 2025 14.02
+0
Če ti tak praviš rudaranatomija zmaga...pa to
ODGOVORI
3 3
