Poljski parlament sprejel novelo zakona o varovanju meje

Spodnji dom poljskega parlamenta, sejm, je sprejel novelo zakona o varovanju meje, ki dopušča začasno omejevanje svobode gibanja in medijev na poljski meji z Belorusijo, Rusijo in Ukrajino. Razlog za sprejem omenjenega zakona je migrantska kriza na poljsko-beloruski meji. Kot je sporočila poljska obmejna policija so v enem dnevu zabeležili 134 poskusov nezakonitega prečkanja meje.

Velika večina poljskih poslancev je glasovala za novelo zakona, ki jo je predlagala vladajoča stranka Zakon in pravičnost. Predstavniki opozicije so že pred glasovanjem kritizirali, da želi poljska vlada z novelo zakona kritičnim novinarjem trajno onemogočiti dostop do območij ob meji. Poljska je v začetku septembra razglasila izredne razmere na trikilometrskem pasu ob meji z Belorusijo. Vstop na to območje je od takrat dalje prepovedan vsem, ki na območju ne živijo, novinarjem in človekoljubnim organizacijam. Informacij poljskih varnostnih sil o dogajanju na obmejnem območju od takrat dalje tudi ni mogoče neodvisno preveriti. Izredne razmere na tem območju se iztečejo ob polnoči in jih v skladu s poljsko ustavo ni več mogoče podaljšati.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Novela zakona zdaj določa, da lahko minister za notranje zadeve v prihodnje vsem tistim, ki ne bivajo na območju, zaradi nevarnih razmer prepove vstop na obmejno območje, ki ga določi sam minister. O izjemah, predvsem za novinarje, bo odločal poveljnik lokalne obmejne straže. Zakon mora podpisati še predsednik Poljske Andrzej Duda. Sejm je tudi zavrnil amandma poljskega senata, ki je želel odpraviti omejitve na obmejnih območjih in omogočiti prost dostop novinarjem in humanitarnim organizacijam. Senat, v katerem imajo za razliko od sejma večino opozicijske stranke, je želel z amandmajem novinarjem omogočiti prost in neomejen dostop do obmejnih območij Poljske.