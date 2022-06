Poljski parlament zavrnil omilitev zakonodaje o splavu

Poslanci spodnjega doma poljskega parlamenta so zavrnili predlog zakona, s katerim bi omogočili prekinitev nosečnosti na zahtevo do 12. tedna od zanositve. Proti zakonu je glasovalo 265 poslancev, 175 jih je bilo za, štirje pa so se glasovanja vzdržali. Trenutna zakonodaja na tem področju je v tej izjemno verni katoliški državi sicer ena najbolj restriktivnih v Evropi.

Aktivistka za pravice žensk Marta Lempart je predlog zakona, ki ga je podprlo več kot 200.000 podpisnikov, predstavila z besedami, da bi bil poljski zakon o splavu tako usklajen z "evropskimi in svetovnimi standardi". A kot kaže, poljskih poslancev to ni prepričalo. Proti zakonu jih je namreč glasovalo 265, 175 jih je bilo za, štirje poslanci pa so se vzdržali. Poljska ima sicer že dolgo časa izjemno restriktivno zakonodajo o splavu, ki se je leta 2020 še zaostrila, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da so prekinitve nosečnosti zaradi okvar ploda protiustavne. Na Poljskem je tako splav zdaj uradno dovoljen le še v primeru posilstva, incesta ali kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Že pred zaostritvijo zakona je bilo na Poljskem vsako leto opravljenih manj kot 2000 zakonitih splavov, medtem ko je dodatnih 200.000 žensk prekinilo nosečnost nezakonito ali v tujini.