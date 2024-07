Poljski parlament zavrnil zakon o dekriminalizaciji splava

Razočarani so tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki ženskam na Poljskem pomagajo opraviti splav v primeru neželene nosečnosti – denimo z zagotavljanjem tabletk za prekinitev nosečnosti, pridobljenih v drugih državah. Predsednik Andrzej Duda je sicer že pred dnevi napovedal, da zakona tudi v primeru potrditve v parlamentu ne bo podpisal.

Njegovo napoved je nato v četrtek kritiziral predsednik poljskega parlamenta Szymon Holownia. "Če želi Duda imeti svoje zasebno pokopališče zakonskih predlogov, naj ga ima, vendar na svoji mizi," je dejal. Na koncu se je kljub temu izkazalo, da je sprejetje zakona preprečil že parlament, vlada pa ni uspela spremeniti stroge zakonodaje na področju dostopa do splava.

Do nadaljnjega bo torej veljala dosedanja zakonodaja, ki jo je prejšnja vlada pod vodstvom konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) leta 2020 zaostrila do skoraj popolne prepovedi – splav je trenutno na Poljskem dovoljen le v primeru posilstva, incesta ali če je ogroženo življenje ali zdravje nosečnice.