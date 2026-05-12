Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poljski politik zbežal v ZDA: mu je pomagal Trump?

Washington / Varšava, 12. 05. 2026 09.34 pred 45 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Zbigniew Ziobro

Poljska je sporočila, da bo od Washingtona zahtevala izročitev nekdanjega pravosodnega ministra, ki je v nedeljo z Madžarske prebegnil v ZDA. Poljsko tožilstvo se ob tem sprašuje, kako je Zbigniewu Ziobru sploh uspelo vstopiti v državo, saj so mu že lani preklicali vse osebne dokumente. Poljski mediji medtem poročajo, da naj bi se v pridobivanje vizuma za Ziobra, ki ga iščejo zaradi več kaznivih dejanj, osebno vpletel ameriški predsednik Donald Trump.

"Danes se ne moreš skriti. Lahko bežiš, lahko za nekaj časa odlašaš, a sčasoma ti zmanjka možnosti," je za Guardian primer nekdanjega poljskega pravosodnega ministra komentiral aktualni poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.

Zbigniew Ziobro, ki ga v domovini preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, je v nedeljo sporočil, da je z Madžarske prebegnil v ZDA. Kot je povedal za desni časnik Republika, je prispel v "najmočnejšo demokracijo na svetu".

Poljski tožilci zdaj preiskujejo, kako mu je to uspelo, saj so mu lani preklicali tako poljski kot diplomatski potni list. Sikorski je pojasnil, da bo tožilstvo zaprosilo za mednarodni nalog za prijetje in od ZDA zahtevalo izročitev. "Pričakujemo, da bodo prijateljske države spoštovale našo zahtevo," je dodal.

"Zbigniew Ziobro že več mesecev nima potnega lista, zato je eno gotovo. V Združene države zagotovo ni vstopil po splošnih pravilih," pa je v ponedeljek novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik poljskega tožilstva.

Ziobro je januarja dobil azil na Madžarskem, novi madžarski premier Peter Magyar pa je že prejšnji mesec napovedal, da mu ne bodo več omogočali bivanja v državi.

Pobegli nekdanji minister je sicer za Republiko pojasnil, da je v ZDA vstopil s pomočjo azilnih dokumentov, ki mu jih je izdala Madžarska, poljska spletna stran Onet pa je poročala, da je Ziobro prejel ameriški vizum za novinarje. Republika je namreč kasneje pojasnila, da so ga najeli kot svojega političnega komentatorja v ZDA.

Po pisanju poljskega časnika naj bi bil Trump osebno vpleten v pridobivanje vizuma za pobeglega Ziobro.
Po pisanju poljskega časnika naj bi bil Trump osebno vpleten v pridobivanje vizuma za pobeglega Ziobro.
FOTO: AP

Poljski dnevnik Gazeta Wyborcza pa je poročal, da naj bi bil ameriški predsednik Donald Trump osebno vpleten v pridobitev vizuma za Ziobra, s čimer je kljuboval ugovorom državnega sekretarja Marca Rubia in ameriškega veleposlanika v Varšavi Toma Rosea.

Slednji je še pred kratkim Varšavo miril, da ZDA Ziobru ne bodo nudile zatočišča.

Tožilstvo Ziobra preiskuje zaradi 26 domnevnih kaznivih dejanj, vključno z zlorabo položaja, sumom ustanovitve in članstva v kriminalni združbi ter sumom poneverbe v višini 35 milijonov evrov. V primeru obsodbe mu grozi do 25 let zapora.

Med drugim mu očitajo tudi preusmeritev sredstev iz sklada, namenjenega žrtvam kaznivih dejanj, za nakup izraelske vohunske programske opreme Pegasus, domnevno z namenom vohunjenja za političnimi nasprotniki.

Ziobro je vse obtožbe v preteklosti zanikal in trdil, da je žrtev preganjanja iz političnih razlogov. Ministrski položaj je sicer zasedal v času vladanja konservativne stranke Zakon in pravičnost med letoma 2015 in 2023.

poljska zda minister

Ptice v Ukrajini pletejo gnezda iz ostankov dronov

Prevzema Grenlandije ne bo, bodo pa odprli tri nova oporišča

24ur.com V Rusiji pridržali ruskega državljana, ker naj bi vohunil za Poljsko
24ur.com Zaradi opazk Zelenskega v ZN moral na zagovor veleposlanik na Poljskem
24ur.com 'Le' 11-minutni pogovor z Dudo, na katerega je Trump zamujal uro in pol
24ur.com ZDA na predlog Zampollija: Iran dobrodošel na SP
24ur.com Sin ruskega guvernerja tik pred izročitvijo ZDA pobegnil iz hišnega pripora
24ur.com Poljski upokojenec hotel ubiti Zelenskega na letališču
24ur.com Za službo v Ljubljani grozil z bombo, da bi prišel do Milanovića
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
12. 05. 2026 10.19
Tako to delajo desnuharji.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699