Poljski politik zbežal v ZDA: mu je pomagal Trump?

"Danes se ne moreš skriti. Lahko bežiš, lahko za nekaj časa odlašaš, a sčasoma ti zmanjka možnosti," je za Guardian primer nekdanjega poljskega pravosodnega ministra komentiral aktualni poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.
Zbigniew Ziobro, ki ga v domovini preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, je v nedeljo sporočil, da je z Madžarske prebegnil v ZDA. Kot je povedal za desni časnik Republika, je prispel v "najmočnejšo demokracijo na svetu".
Poljski tožilci zdaj preiskujejo, kako mu je to uspelo, saj so mu lani preklicali tako poljski kot diplomatski potni list. Sikorski je pojasnil, da bo tožilstvo zaprosilo za mednarodni nalog za prijetje in od ZDA zahtevalo izročitev. "Pričakujemo, da bodo prijateljske države spoštovale našo zahtevo," je dodal.
"Zbigniew Ziobro že več mesecev nima potnega lista, zato je eno gotovo. V Združene države zagotovo ni vstopil po splošnih pravilih," pa je v ponedeljek novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik poljskega tožilstva.
Ziobro je januarja dobil azil na Madžarskem, novi madžarski premier Peter Magyar pa je že prejšnji mesec napovedal, da mu ne bodo več omogočali bivanja v državi.
Pobegli nekdanji minister je sicer za Republiko pojasnil, da je v ZDA vstopil s pomočjo azilnih dokumentov, ki mu jih je izdala Madžarska, poljska spletna stran Onet pa je poročala, da je Ziobro prejel ameriški vizum za novinarje. Republika je namreč kasneje pojasnila, da so ga najeli kot svojega političnega komentatorja v ZDA.
Poljski dnevnik Gazeta Wyborcza pa je poročal, da naj bi bil ameriški predsednik Donald Trump osebno vpleten v pridobitev vizuma za Ziobra, s čimer je kljuboval ugovorom državnega sekretarja Marca Rubia in ameriškega veleposlanika v Varšavi Toma Rosea.
Slednji je še pred kratkim Varšavo miril, da ZDA Ziobru ne bodo nudile zatočišča.
Tožilstvo Ziobra preiskuje zaradi 26 domnevnih kaznivih dejanj, vključno z zlorabo položaja, sumom ustanovitve in članstva v kriminalni združbi ter sumom poneverbe v višini 35 milijonov evrov. V primeru obsodbe mu grozi do 25 let zapora.
Med drugim mu očitajo tudi preusmeritev sredstev iz sklada, namenjenega žrtvam kaznivih dejanj, za nakup izraelske vohunske programske opreme Pegasus, domnevno z namenom vohunjenja za političnimi nasprotniki.
Ziobro je vse obtožbe v preteklosti zanikal in trdil, da je žrtev preganjanja iz političnih razlogov. Ministrski položaj je sicer zasedal v času vladanja konservativne stranke Zakon in pravičnost med letoma 2015 in 2023.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.