Poljski politik zbežal v ZDA: mu je pomagal Trump?

"Danes se ne moreš skriti. Lahko bežiš, lahko za nekaj časa odlašaš, a sčasoma ti zmanjka možnosti," je za Guardian primer nekdanjega poljskega pravosodnega ministra komentiral aktualni poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.

Zbigniew Ziobro, ki ga v domovini preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, je v nedeljo sporočil, da je z Madžarske prebegnil v ZDA. Kot je povedal za desni časnik Republika, je prispel v "najmočnejšo demokracijo na svetu".

Poljski tožilci zdaj preiskujejo, kako mu je to uspelo, saj so mu lani preklicali tako poljski kot diplomatski potni list. Sikorski je pojasnil, da bo tožilstvo zaprosilo za mednarodni nalog za prijetje in od ZDA zahtevalo izročitev. "Pričakujemo, da bodo prijateljske države spoštovale našo zahtevo," je dodal.

"Zbigniew Ziobro že več mesecev nima potnega lista, zato je eno gotovo. V Združene države zagotovo ni vstopil po splošnih pravilih," pa je v ponedeljek novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik poljskega tožilstva.

Ziobro je januarja dobil azil na Madžarskem, novi madžarski premier Peter Magyar pa je že prejšnji mesec napovedal, da mu ne bodo več omogočali bivanja v državi.

Pobegli nekdanji minister je sicer za Republiko pojasnil, da je v ZDA vstopil s pomočjo azilnih dokumentov, ki mu jih je izdala Madžarska, poljska spletna stran Onet pa je poročala, da je Ziobro prejel ameriški vizum za novinarje. Republika je namreč kasneje pojasnila, da so ga najeli kot svojega političnega komentatorja v ZDA.