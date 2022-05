Poljski poslanci odpravili sporno disciplinsko zbornico za sodnike

Omenjeni zakon so danes podprli predvsem poslanci vladajoče koalicije, medtem ko kritiki iz vrst opozicije opozarjajo, da ta ne odpravlja politizacije sodstva in ne izpolnjuje zahtev Bruslja. Za to bi morali ne le razpustiti zbornico, ampak med drugim tudi znova imenovati sodnike, ki jih je ta suspendirala.

Evropska komisija poljskim oblastem očita spodkopavanje neodvisnosti sodstva in pravne države ter je Varšavi celo zagrozila, da bo, če ta ne bo odpravila sporne disciplinske zbornice za sodnike, zadržala izplačilo 35 milijard evrov evropskih sredstev, ki naj bi jih Poljska prejela v skladu z načrtom za okrevanje po pandemiji covida-19.