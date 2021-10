Poljski pravosodni minister: Varšava ne more in ne sme plačati glob EU

"Ne glede na to, ali gre za nezakonite kazni v zvezi s Turowom ali v primeru kazni za reformo pravosodnega sistema, Poljska ne more in ne sme plačati niti enega zlota," je novinarjem dejal Zbigniew Ziobro in dodal, da Poljska ne sme podleči brezpravju.

Spomnimo, sodišče EU je v sredo Poljski naložilo plačilo dnevne kazni v vrednosti milijon evrov zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, ki ogroža neodvisnost sodnikov. V Varšavi so denarno kazen v sredo označili za izsiljevanje.