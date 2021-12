Poljski predsednik vložil veto na sporno medijsko zakonodajo

Duda je sporočil, da se strinja s tem načelom, a to ne sme vplivati na obstoječe poslovne dogovore in pogodbe o investicijah.

V ZDA in tudi v podjetju Discovery so bili kritični do predloga in so poljskega predsednika pozvali k vetu.

Podpredsednica Evropske komisije za preglednost in vrednote Vera Jourova je ob sprejetju zakona v parlamentu zapisala, da zakon še krepi pritisk na medijski sektor na Poljskem, ki je že tako in tako v težkem položaju.