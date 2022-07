Poljski premier: Poti Poljske in Madžarske so se razšle

Njihovo "herojsko bitko" sicer podpira tuje orožje, večinoma ameriško, a tudi britansko, poljsko in iz številnih drugih držav, s čimer naj bi Ukrajincem pomagali obraniti suverenost. "Želimo, da Ukrajina preživi in ohrani svojo ozemeljsko celovitost, svojo suverenost," je poudaril. "Verjamem, da se bo to zgodilo," je še sklenil.

"Potrjujem besede premierja Orbana, da so se poti Poljske in Madžarske razšle," je dejal Morawiecki. Je pa zatrdil, da Poljska ne igra nobene vloge v vojni v Ukrajini. "V vojni se borijo Ukrajinci," je podčrtal.

Mateusz Morawiecki je v petek po srečanju s kmeti v mestu Kozki odgovarjal na novinarska vprašanja. Med drugim so ga vprašali, ali se strinja z nedavnimi besedami madžarskega premierja Viktorja Orbana , da je vojna v Ukrajini zamajala poljsko-madžarsko sodelovanje. Orban je sicer ocenil, da so cilji obeh držav enaki, a medtem ko Madžarska vojno vidi kot konflikt dveh slovanskih narodov, Poljaki čutijo, da se v njej borijo tudi oni.

V Bruslju zaskrbljeni zaradi Orbanovih izjav

Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so danes njegove besede ostro obsodili. "Rasizem in diskriminacija v vseh oblikah morata biti soglasno obsojena in učinkovito naslovljena na vseh ravneh," je zapisala konferenca predsednikov političnih skupin Evropskega parlamenta, ki vključuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin.

Madžarski premier je v svojem sobotnem nagovoru madžarski manjšini v romunskem zdraviliškem mestu Baile Tusnad v Transilvaniji kritiziral mešanje z Neevropejci. "Pripravljeni smo se mešati med seboj, vendar ne želimo postati mešanica ras," je izjavil Orban, pri čemer je poudaril razliko med mešanjem narodov znotraj Evrope in mešanjem s prišleki iz držav zunaj Evrope.

Kasneje je, ko so se nanj zgrnile kritike, Orban svoje izjave skušal nekoliko omiliti. Zatrdil je, da njegovo nasprotovanje priseljevanju ne izhaja iz kakršnih koli bioloških podlag, ampak je zgodovinsko in kulturno pogojeno. Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so Orbanove poskuse, da brani svojo izjavo, globoko obžalovali.

Evropsko komisijo in Svet EU so pozvali, naj nemudoma strogo obsodita Orbanovo izjavo in proti Madžarski ustrezno postopata zaradi kršenja evropskih pogodb. Med drugim so komisijo pozvali, naj ne odobri madžarskega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost do izpolnitve vseh relevantnih kriterijev.