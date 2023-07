Poljski premier: Wagnerjevi borci bi lahko kot migranti poskušali vstopiti v EU

Wagnerjevi plačanci, ki se trenutno nahajajo v Belorusiji, so se približali poljski meji in bi lahko – pod pretvezo, da so migranti – vstopili na območje Evropske unije, je opozoril poljski premier Morawiecki. Prepričan je, da se situacija zaostruje.

Mateusz Morawiecki je v soboto na novinarski konferenci ob ogledu tovarne orožja v mestu Gliwice dejal, da se je več kot 100 Wagnerjevih plačancev premaknilo v bližino mesta Grodno blizu beloruske meje s Poljsko in Litvo. Verjetno bodo, preoblečeni v beloruske mejne stražarje, nezakonitim priseljencem pomagali pri vstopu v EU ali pa se bodo celo pretvarjali, da so nezakoniti priseljenci in se na tak način poskušali infiltrirati na Poljsko, je prepričan. "Zdaj situacija postaja še bolj nevarna. To je vsekakor korak naprej k nadaljnjemu hibridnemu napadu na poljsko ozemlje," je dodal po poročanju poljske javne televizije TVP, ki jo povzema Politico. icon-expand Pripadniki skupine Wagner v Belorusiji FOTO: AP Kot je znano, je po kratkotrajnem junijskem uporu proti Kremlju nekaj tisoč Wagnerjevih borcev prišlo iz Rusije v Belorusijo. PREBERI ŠE Ukrajina in Poljska potrdili: Wagnerjevci so v Belorusiji Dvome in strah je sprožila tudi nedavna izjava beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki vztraja, da bodo Wagnerjevi plačanci ostali v osrednji Belorusiji. "Radi bi odšli na zahod, na izlet v Varšavo. A seveda jih zadržujem v osrednji Belorusiji, kot sva se dogovorila," se je pošalil v pogovoru z Vladimirjem Putinom. V četrtek je poljski notranji minister dejal, da bi lahko Poljska, Litva in Latvija skupaj zaprle svoje meje z Belorusijo, če bi se tam pojavili incidenti z Wagnerjevo skupino.