Poljski zunanji minister: V Ukrajini se že borijo zahodni vojaki

"Kot je že vaš kancler dejal, so nekateri vojaki iz večjih držav že v Ukrajini," je za nemško agencijo dejal Sikorski.

Nemški kancler Olaf Scholz je konec februarja zavrnil možnost dostave nemških raket dolgega dosega taurus Ukrajini z utemeljitvijo, da Nemčija ne bo sodelovala pri upravljanju sistema z nemškimi vojaki niti na terenu niti na daljavo. Pri tem je dodal, da Nemčija ne more pomagati pri upravljanju vojaške opreme tako kot Britanci ali Francozi. Nemška opozicija in nekateri tuji politiki so te izjave razumeli, kot da je Scholz potrdil prisotnost zahodnih vojakov v Ukrajini, piše dpa.

Poljski zunanji minister je te trditve označil za javno skrivnost, torej tako, ki jo že vsak pozna. Je pa ob tem poudaril, da Poljska v Ukrajino ne bo poslala svojih vojakov tudi zaradi zgodovinskih razlogov. "Ukrajina in Poljska sta bili 400 let ena država. In to bi Rusom dalo preveč lahkega propagandnega materiala. Zato bi morali biti zadnji, ki bi to storili," je dejal.

Je pa pozdravil stališče francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da možnosti sodelovanja tujih vojakov v vojni ni dokončno izključil, čeprav so to številne države zavrnile.