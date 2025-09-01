Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Poljsko-nemški odnosi na preizkušnji: spor o vojni odškodnini

Gdansk, 01. 09. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
20

Poljski predsednik je ob obletnici začetka druge svetovne vojne Nemčijo pozval k plačilu vojne odškodnine zaradi zasedbe Poljske. Na spominski slovesnosti ob nemški invaziji na Poljsko 1. septembra 1939 v Gdansku je dejal, da je treba rešiti to vprašanje, da bi zagotovili na dobrih odnosih temelječe partnerstvo z Nemčijo.

"Kot država na prvi bojni črti, kot najpomembnejša država na vzhodnem krilu Nata, Poljska potrebuje pravičnost, resnico in jasne odnose z Nemčijo, vendar potrebuje tudi odškodnino od nemške države," je dejal novi poljski predsednik Karol Nawrocki v nagovoru pri vojnem spomeniku Westerplatte v Gdansku, ki označuje kraj ene prvih bitk v invaziji nacistične Nemčije na Poljsko, ki je pred 86 leti sprožila drugo svetovno vojno.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki FOTO: Profimedia

Zahteve po vojni odškodnini od Nemčije za ogromno škodo, ki jo je med drugo svetovno vojno utrpela Poljska, je večkrat izrekla nacionalna konservativna opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki je podprla volilno kampanjo Nawrockega.

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je Nawrocki pozval vlado premierja Donalda Tuska, naj podpre njegove zahteve po odškodnini.

Donald Tusk
Donald Tusk FOTO: AP

To vprašanje je bilo v zadnjih letih trn v peti poljsko-nemških odnosov. Berlin meni, da je bilo vprašanje odškodnin dokončno rešeno s pogodbami, ki so leta 1990 privedle do ponovne združitve Nemčije, in da Poljska ni upravičena do nobenih reparacij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija Poljska odškodnina vojna
Naslednji članek

Moški v spodnjem perilu skrival nakit, vreden 10 milijonov evrov

Naslednji članek

Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

SORODNI ČLANKI

Nemčija namerava žrtvam nacizma na Poljskem izplačati odškodnino

Nemčija pošilja Poljski protiraketni sistem Patriot

Poljska zahteva odškodnino za škodo, povzročeno v 2. svetovni vojni

Poljska od Nemčije zahteva odškodnino za drugo svetovno vojno

Zaradi množičnega pogina rib sprti nemški in poljski voditelji

Poljska in Nemčija preiskujeta pogin rib na reki Odri

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
01. 09. 2025 16.36
+1
kot mi je znano so Poljaki dejansko od Nemčije dobili največ in to v naravi - zemlji -
ODGOVORI
1 0
jank
01. 09. 2025 16.42
So pa tudi zgubili proti Ukrajini.
ODGOVORI
0 0
jank
01. 09. 2025 16.31
+0
Kaj pa pričakovati od skrajnega desničarja? Njegova skrajno desničarska PiS je bila zelo dolgo na oblasti. Zakaj niso tega oni uredili? Tako ravnajo skrajni povsod. Janšisti so tipičen primer, ko so bili na oblasti nič, ko pa niso pa odpirajo in zaostrujejo vprašanje v zvezi z Romi, migranti, dolgotrajno oskrbo, pokojninami, kmetijstvom, poplavami, infrastrukturo....
ODGOVORI
1 1
suleol
01. 09. 2025 16.20
-1
še to, ni dost da hranijo 200k plus kvazi bguncev oz dopustnikov
ODGOVORI
0 1
ap100
01. 09. 2025 16.17
+2
80 let je res dolga doba, a ruse se pa ni upal omeniti
ODGOVORI
2 0
Justice4all
01. 09. 2025 16.11
+1
Dejansko so Američani po vojni preprečili nemške odškodnine v pravem obsegu....Nemci so dolžni vsem,največ pa Grčiji,kateri so izropali banke in zlato...Jugo so odpravili z drobižom in mehanizacijo in stroji...
ODGOVORI
1 0
ap100
01. 09. 2025 16.18
+2
grčija je bila v popolnem bankrotu pred vojno, na koncu so jo najbolj sesuli angleži 80 let kasneje pravnuki res ne morajo biti ponovno dolžni za grehe svojih dedkov
ODGOVORI
2 0
4krogci
01. 09. 2025 16.09
+4
Nebi pocakal se kskno leto?? Nenazadnje nas vse poti furajo nazaj v obdobje 2. svetovne!
ODGOVORI
4 0
Desno
01. 09. 2025 16.04
-2
Kar je bilo je bilo.. Kaka odškodnina neki
ODGOVORI
0 2
kryptix
01. 09. 2025 15.57
-1
To je brezveze. Vrnit lajf folku če se da vse ostalo ni vredno nič
ODGOVORI
1 2
Nace Štremljasti
01. 09. 2025 15.44
+1
Poljaki začnite kopati luknje,če se ponovi 1939,tudi strašni svetnik wojtila bivši fi**er Vatikana vam več ne more pomagati
ODGOVORI
5 4
Wolfman
01. 09. 2025 15.31
-3
Nemčijha kar naj povrne Poljakomza vso zlo. Če je Stalin dal ogromno Poljakom, boste tudi Nemci dali.
ODGOVORI
4 7
Zmaga Ukrajini
01. 09. 2025 15.12
-9
Tole mosskovijo še čaka. Vojne reparacije bodo res diiiiivje.
ODGOVORI
5 14
Von den Balki
01. 09. 2025 16.11
+1
Reparacije plačuje poraženec....to pa niso rusi..pa.to
ODGOVORI
1 0
Wolfman
01. 09. 2025 14.56
+5
Spet je vtrela jezik na Poljskem in vidite, kam to pripelje. Trump jo tudi ne more več videti! To ni več normalno, kam nas vodi ta ženska?
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194