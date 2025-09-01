Poljsko-nemški odnosi na preizkušnji: spor o vojni odškodnini

"Kot država na prvi bojni črti, kot najpomembnejša država na vzhodnem krilu Nata, Poljska potrebuje pravičnost, resnico in jasne odnose z Nemčijo, vendar potrebuje tudi odškodnino od nemške države," je dejal novi poljski predsednik Karol Nawrocki v nagovoru pri vojnem spomeniku Westerplatte v Gdansku, ki označuje kraj ene prvih bitk v invaziji nacistične Nemčije na Poljsko, ki je pred 86 leti sprožila drugo svetovno vojno.

Zahteve po vojni odškodnini od Nemčije za ogromno škodo, ki jo je med drugo svetovno vojno utrpela Poljska, je večkrat izrekla nacionalna konservativna opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki je podprla volilno kampanjo Nawrockega.

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je Nawrocki pozval vlado premierja Donalda Tuska, naj podpre njegove zahteve po odškodnini.