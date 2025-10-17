Poljsko sodišče zavrnilo zahtevo po izročitvi Volodimirja Z.

Kot je še pojasnil, sodišče v zadevi nima nobenih dokazov, saj so informacije, ki jih je posredovala nemška stran, zelo splošne, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Sodnik sodišča v Varšavi je povedal, da domnevno dejanje ni podlaga za izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji, in odredil izpustitev 46-letnega Volodimirja Z.

Odločitev sodišča je na družbenem omrežju X komentiral tudi poljski premier Tusk, ki je dejal, da je "primer zaključen", odločitev pa označil za pravilno.

Tusk je sicer nedavno dejal, da ni v interesu Poljske, da bi Ukrajinca izročila drugi državi. Menil je tudi, da je problem Severnega toka v tem, da je bil sploh zgrajen. Poljska je namreč vseskozi nasprotovala gradnji plinovoda, ki povezuje Rusijo z Nemčijo, saj je menila, da bo Evropa s tem postala še bolj odvisna od ruskega plina.

Volodimirja Z., ki ga je Nemčija iskala na podlagi evropskega naloga za prijetje, so aretirali konec septembra blizu Varšave. Po podatkih nemškega tožilstva je 46-letnik usposobljen potapljač, ki naj bi bil član skupine, ki je jeseni 2022 namestila eksploziv na plinovode Severni tok blizu danskega otoka Bornholm. Tožilstvo ga obtožuje povzročitve eksplozije in protiustavne sabotaže.

Pred tem je v sredo italijansko vrhovno sodišče ustavilo izročitev še enega osumljenca za sabotažo Severnega toka, ki je bil avgusta aretiran v Italiji na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala Nemčija.