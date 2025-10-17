Svetli način
Tujina

Poljsko sodišče zavrnilo zahtevo po izročitvi Volodimirja Z.

Varšava, 17. 10. 2025 16.22 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
12

Poljsko sodišče je zavrnilo zahtevo nemških oblasti po izročitvi ukrajinskega državljana, osumljenega vpletenosti v sabotažo na plinovodih Severni tok v Baltskem morju leta 2022. V skladu z odločitvijo sodišča so za Ukrajinca odpravili preiskovalni zapor. Poljski premier Donald Tusk je primer označil za zaključenega.

Sodnik sodišča v Varšavi je povedal, da domnevno dejanje ni podlaga za izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji, in odredil izpustitev 46-letnega Volodimirja Z.

Kot je še pojasnil, sodišče v zadevi nima nobenih dokazov, saj so informacije, ki jih je posredovala nemška stran, zelo splošne, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Volodimir Z. na sodišču na Poljskem
Volodimir Z. na sodišču na Poljskem FOTO: Profimedia

Odločitev sodišča je na družbenem omrežju X komentiral tudi poljski premier Tusk, ki je dejal, da je "primer zaključen", odločitev pa označil za pravilno.

Tusk je sicer nedavno dejal, da ni v interesu Poljske, da bi Ukrajinca izročila drugi državi. Menil je tudi, da je problem Severnega toka v tem, da je bil sploh zgrajen. Poljska je namreč vseskozi nasprotovala gradnji plinovoda, ki povezuje Rusijo z Nemčijo, saj je menila, da bo Evropa s tem postala še bolj odvisna od ruskega plina.

Volodimirja Z., ki ga je Nemčija iskala na podlagi evropskega naloga za prijetje, so aretirali konec septembra blizu Varšave. Po podatkih nemškega tožilstva je 46-letnik usposobljen potapljač, ki naj bi bil član skupine, ki je jeseni 2022 namestila eksploziv na plinovode Severni tok blizu danskega otoka Bornholm. Tožilstvo ga obtožuje povzročitve eksplozije in protiustavne sabotaže.

Pred tem je v sredo italijansko vrhovno sodišče ustavilo izročitev še enega osumljenca za sabotažo Severnega toka, ki je bil avgusta aretiran v Italiji na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala Nemčija.

volodimir z severni tok
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
17. 10. 2025 17.11
+1
Rusija je nad Krimom sestrelila lastno lovsko letalo Su-30SM. To je to.
ODGOVORI
1 0
proofreader
17. 10. 2025 17.08
+1
Vladimir P. je medtem še vedno na prostosti.
ODGOVORI
1 0
proofreader
17. 10. 2025 17.08
+1
Res zlobno, da ne piše celoten priimek Zhuravlev.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
17. 10. 2025 17.06
A to namerno napište skrajšano ... Z. ...????
ODGOVORI
0 0
MirkoSedlar
17. 10. 2025 16.54
+1
Svojih ne bodo izročili....
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
17. 10. 2025 16.54
+2
polska še boste tenko piskali kjer podpirate ukrajinskenaciste,zgleda da vas zgodovina ni nič naučila
ODGOVORI
3 1
Volodimir Z.
17. 10. 2025 16.50
+6
Cev je počla sama.
ODGOVORI
6 0
reakcionar
17. 10. 2025 16.47
+2
Lepo. Našim herojem se ne sodi.
ODGOVORI
4 2
mr_green
17. 10. 2025 16.41
+7
Zakaj se ne pokaže njegovega celotnega imena? 😂
ODGOVORI
8 1
Rožle Patriot
17. 10. 2025 17.07
Zato, ker je enako nekemu drugemu ... !
ODGOVORI
0 0
mario7
17. 10. 2025 16.39
+4
Krivi pa Rusi.🤣
ODGOVORI
5 1
Vse stransko
17. 10. 2025 16.38
+5
Deutschland kaput?
ODGOVORI
5 0
