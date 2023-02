Poljsko prevetril ciklon s 120 km/h: podiral drevesa in odkrival strehe

V noči s petka na soboto je sever Poljske zajel ciklon Ulf. Sunki vetra so dosegali hitrost tudi do 120 km/h. Gasilci so morali zaradi divjanja narave posredovati več kot 1800-krat.

Ciklon Ulf, znan tudi pod imenom Otto, ki je ponoči zajel obalni del Poljske, je gasilcem in domačinom povzročil nemalo težav. Močni sunki vetra so ruvali drevesa ter odkrivali strehe. O smrtnih žrtvah, povezanih z neurjem, sicer k sreči ne poročajo, vsaj ena oseba pa je poškodovana. Več kot 200.000 ljudi se je v sobotno jutro prebudilo brez elektrike. Lokalni gasilci so v noči prejeli več kot 1800 klicev na pomoč. Večinoma je šlo za podrta drevesa, ki so ovirala ceste, ali pa za odkrite strehe. Čeprav se je ciklon že premaknil proti Finskemu zalivu, se močni sunki vetra še niso umirili. Zato za severni del Poljske še vedno velja meteorološko opozorilo najvišje, tretje stopnje.