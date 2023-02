Poljub med Jill Biden in možem Kamale Harris postal spletna senzacija

"Je Jill Biden pravkar na usta poljubila moža Kamale Harris?" je le eden od komentarjev na Twitterju, ki so opazili na prvi pogled nekoliko preveč intimen poljub med Jill Biden in Douglasom Emhoffom.

Poljub, ki je vzbudil mnogo pozornosti, se je zgodil včeraj v kongresu. Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem govoru o položaju v državi pozval republikansko opozicijo k sodelovanju za obnovo in razcvet države. Biden je bil odločen, glasen in šaljiv, republikance pa pripeljal do tega, da so glasno zanikali naklep o zmanjšanju pokojninskih ugodnosti, piše STA.