Polmilijonska večerja z jastogom za kralja Karla III. zvrtala luknjo v Macronovem proračunu

Letna revizija proračuna Elizejskega dvora, ki jo je v ponedeljek objavilo najvišje francosko računsko sodišče Cour des Comptes, bode v oči. Kot poroča Politico, je urad globoko v rdečih številkah. Poraba Elizejskega dvora vključuje stroške, povezane s predsednikovimi diplomatskimi in predsedniškimi dolžnostmi ter administracijo, osebjem, varnostjo in upravljanjem nepremičnin. Lani so porabili neverjetnih 125 milijonov evrov, kar je prineslo primanjkljaj 8,3 milijonov evrov, ugotavlja sodišče.

Daleč največja izdatka, ki sta pripeljaja do primanjkljaja, sta dve razkošni državniški večerji Emmanuela Macrona z indijskim premierjem Narendro Modijem in kraljem Karlom III.

Macron je britanskega voditelja gostil septembra lani v Versaillesu na večerji z najmanj 160 gosti, vključno s pevcem skupine Rolling Stones Mickom Jaggerjem in britanskim igralcem Hughom Grantom. Večerja, med katero so gostje uživali v modrem jastogu in rožnatih makronih, je Francijo stala skoraj 475.000 evrov – to vključuje več kot 165.000 evrov za pogostitev in več kot 40.000 evrov za vino in druge pijače.

Sodišče je obsodilo tudi slabe sposobnosti francoskega predsedstva pri načrtovanju potovanj in opozorilo na izgubo v višini več kot 830.000 evrov, ki je nastala zaradi odpovedi 12 potovanj. Samo načrtovano, a pozneje odpovedano potovanje v Nemčijo julija 2023 je povzročilo skoraj 500.000 evrov izgube, večinoma zaradi stroškov prevoza in nastanitve, ki so bili nepovratni, še piše Politico.

Poročilo so komentirali tudi v Elizejski palači: "Francija vzdržuje tesne diplomatske odnose z velikim številom držav, ki organizirajo enakovredne dogodke, ko sprejmejo našega voditelja države."