Polne hrvaške plaže

Visoke temperature, sončno vreme in skoraj poletne razmere so ta konec tedna na plaže po Jadranu zvabile številne prebivalce in turiste. Od Dubrovnika in Splita do Zadra in Reke so ljudje iskali kraj bližje morju, mnogi pa so se odločili, da bodo kopalno sezono odprli že konec maja.
Plaže so bile polne plavalcev, sprehajalcev in sončnikov, senčniki, ležalniki in brisače pa so ob obali postali nepogrešljiv dodatek, poroča Net.hr.
Temperature so se ponekod na Hrvaškem približale 30 stopinjam, stabilno in toplo vreme pa je ljudi še dodatno spodbudilo k odhodu na morje. Množice na znanih mestnih plažah so pokazale, da mnogi komaj čakajo prve prave dni za kopanje in sončenje.