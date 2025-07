Polne ulice Kijeva: Pravna država pod vprašajem?

Mnogi protestniki so včeraj nosili transparente z napisi "Veto na zakon" in "Zaščitite protikorupcijski sistem".

Kritike prihajajo tudi iz Bruslja. Komisarka EU za širitev Marta Kos je v objavi na omrežju X opozorila, da gre za "resen korak nazaj". Dodala je: "Neodvisni organi, kot sta NABU in SAPO, so bistveni za pot Ukrajine v EU. Pravna država ostaja v samem središču pogajanj o pristopu k EU."

"Če bo ta zakon sprejet, bo vodja SAPO dejansko postal nominalna figura, medtem ko bo NABU izgubil svojo neodvisnost in se spremenil v pododdelek generalnega tožilstva," so opozorili iz obeh agencij v skupni izjavi, objavljeni na Telegramu .

Zakon, ki ga je ukrajinski parlament že potrdil, širi pristojnosti generalnega tožilca nad Nacionalnim protikorupcijskim uradom Ukrajine (NABU) in Specializiranim protikorupcijskim tožilstvom (SAPO). Kljub številnim pozivom k premisleku je Volodimir Zelenski zakon podpisal – kar je bilo v torek zvečer objavljeno na spletni strani parlamenta.

"Korupcija je problem v vsaki državi in proti njej se je treba vedno boriti," je dejal bloger in aktivist Ihor Lačenkov, ki ima na družbenih omrežjih več kot 1,5 milijona sledilcev. Dodal je: "Ukrajina ima v tej vojni veliko manj virov kot Rusija. Če jih zlorabimo ali, še huje, dovolimo, da končajo v žepih tatov, se naše možnosti za zmago zmanjšajo. Vsi naši viri morajo biti namenjeni boju."

Veteran Oleh Symoroz, ki je leta 2022 ostal brez nog, je bil tudi med protestniki: "Tisti, ki so prisegli, da bodo varovali zakone in ustavo, so se namesto tega odločili zaščititi svoj ožji krog, tudi na račun ukrajinske demokracije."

Podobno opozarja tudi ukrajinska podružnica Transparency International, ki trdi, da zakon spodkopava eno najpomembnejših reform po Revoluciji dostojanstva leta 2014 in škoduje zaupanju mednarodnih partnerjev. "Zelenskega pozivamo, naj zakon zavrne, sicer bo skupaj z Rado odgovoren za razgradnjo ukrajinske protikorupcijske infrastrukture," so zapisali.

V ponedeljek je ukrajinska agencija za notranjo varnost pridržala dva uslužbenca NABU zaradi suma povezav z Rusijo in preiskala druge zaposlene zaradi nepovezanih obtožb. Urad predsednika se na prošnje za komentar ni odzval. Medtem se nadaljuje preoblikovanje kabineta, kar analitiki ocenjujejo kot utrjevanje moči Zelenskega znotraj njegovega ožjega kroga, kot poroča AP.

Shod, ki je zbral več tisoč ljudi, kaže na naraščajoče nezadovoljstvo javnosti in skrbi glede usmeritve protikorupcijskih prizadevanj v državi, kjer boj proti korupciji ostaja ključen za članstvo v EU in podporo Zahoda.