Beg pred talibani: na ameriško letalo se je vkrcalo kar 640 Afganistancev

Kot je razvidno tudi s fotografij, je bilo letalo C-17 Globemaster III nabito polno. Šlo naj bi za enega najbolj polnih letov, torej za največje število ljudi, kar jih je to ogromno vojaško tovorno letalo prevažalo naenkrat. ZDA in njihovi zavezniki sicer z njim upravljajo že skoraj tri desetletja. Programska oprema za sledenje letom kaže, da letalo pripada 436. polku s sedežem v letalski bazi Dover v Delawaru.

Na C-17 niso nameravali sprejeti tako velikega števila potnikov, vendar so prestrašeni Afganistanci, ki so imeli dovoljenje za evakuacijo, splezali skozi že napol zaprta vrata letala, je dejal eden od obrambnih uradnikov.

To je bilo le eno od mnogih letal, ki so imela na krovu na stotine ljudi. Po besedah uradnika naj bi nekatera prevažala celo več kot 640 ljudi.

Leta 2013 je C-17 evakuiral 670 ljudi, ki so bežali pred tajfunom na Filipinih. Afganistanci so na poti iz Kabula v letalsko oporišče Al Udeid v Katarju, tako kot takrat Filipinci, sedeli kar na tleh letala. Za njihovo varnost so skrbeli improvizirani "varnostni pasovi", ki so pravzaprav trakovi za tovor in povezujejo obe strani letala.