Skoraj 20 let star Polo, ki ga poganjajo odsluženi telefoni, se vozi sam

Kdo pravi, da so najbolj pametni avtomobili tudi najnovejši? Star je skoraj 20 let, sestavljen iz delov različnih avtomobilov, razmišlja pa s pomočjo odsluženih telefonov. Sliši se kot recept za odpad, a Belgijci so tega Volkswagna Pola spremenili v pravega tehnološkega genija. Naučili so ga celo voziti brez voznika. In kot kaže, avtomobilski veteran za v pokoj še ni pripravljen.