Polomija za Merza, AfD spet na vrhu

Nemčija je danes volila v dveh zveznih deželah – Mecklenburg-Predpomorjanskem in Berlinu. Čeprav gre za regionalne volitve, so bile zaradi vse večje podpore AfD in slabih javnomnenjskih ocen zvezne vlade razumljene tudi kot pomemben preizkus za kanclerja Friedricha Merza. Največji pretres se je zgodil na severovzhodu države. Po prvi projekciji ARD je AfD v Mecklenburg-Predpomorjanskem osvojila 37 odstotkov glasov, SPD pa 35,5 odstotka. CDU je pristala pri vsega 5,5 odstotka, le malo nad petodstotnim pragom za vstop v deželni parlament. Če se rezultat potrdi, bo to najslabši rezultat CDU na katerih koli deželnih volitvah v Nemčiji po letu 1949.

Merz: 'To je katastrofa'

Merz rezultata ni olepševal. "Volilni rezultat v Mecklenburg-Predpomorjanskem je katastrofa," je dejal po zaprtju volišč. Po njegovi oceni je CDU v močno polariziranem dvoboju med SPD in AfD ostala stisnjena med obe stranki. Drugače je ocenil nastop CDU v Berlinu, kjer je dejal, da je vodilni kandidat Stefan Evers krščanske demokrate pripeljal do solidnega rezultata. Rezultat na severovzhodu je za CDU še toliko bolj boleč, ker je bila stranka tam nekoč bistveno močnejša. Že javnomnenjske raziskave pred volitvami so sicer napovedovale hud padec podpore in celo možnost, da CDU ne bi dosegla petodstotnega parlamentarnega praga.

AfD po Saški-Anhalt znova na vrhu

Rezultat potrjuje nadaljnjo krepitev AfD v vzhodni Nemčiji. Pred dvema tednoma je stranka dosegla velik uspeh na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, zdaj pa je po prvih projekcijah dobila največ glasov tudi v Mecklenburg-Predpomorjanskem. Toda prvo mesto še ne pomeni, da bo AfD tudi vodila prihodnjo deželno vlado. Druge večje stranke so sodelovanje z njo zavrnile, zato bo sestavljanje večine odvisno od končne razdelitve mandatov in uspeha drugih strank. Volilna kampanja se je v zadnjih tednih spremenila predvsem v dvoboj med AfD in SPD. Socialdemokrati so stavili na priljubljenost ministrske predsednice Manuele Schwesig, ki deželo vodi od leta 2017. Predvolilne raziskave so kazale na zelo tesen boj, čeprav je AfD še deset dni pred volitvami vodila z okoli 38 odstotki proti 33 odstotkom SPD.

AfD FOTO: Profimedia

Merz odstop zavrača

Slab rezultat je znova odprl vprašanje Merzove politične prihodnosti, vendar je kancler ugibanja o odstopu zavrnil. Napovedal je, da bo nadaljeval začrtano pot tako kot predsednik CDU kot tudi kot zvezni kancler. Pritisk nanj je velik že dlje časa. Reuters je pred volitvami poročal, da je njegova osebna priljubljenost padla na približno 14 odstotkov, CDU pa se na zvezni ravni sooča z vzponom AfD ter nezadovoljstvom volivcev zaradi življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Merz je po volitvah poudaril, da so mir, svoboda in blaginja Nemčije ogroženi ter da odgovor na sedanje razmere ne more biti vrnitev v "dobre stare čase". Vztraja pri reformah, čeprav bodo po njegovih besedah od državljanov zahtevale precej. "Reforme morajo priti," je dejal in dodal, da zanje prevzema "polno odgovornost". Reforme je označil za "sredstvo proti avtoritarnemu strupu, ki se steka v našo družbo".

Zakaj je Mecklenburg-Predpomorjanska tako pomembna?

V deželi z okoli 1,6 milijona prebivalcev je bilo k volitvam pozvanih približno 1,3 milijona volilnih upravičencev. Sama po sebi zato nima tolikšne politične teže kot največje nemške dežele. Toda letošnje volitve so dobile bistveno večji pomen zaradi vzpona AfD in položaja Merzove zvezne vlade. Pred volitvami so bile med pomembnimi temami visoke cene goriva, pomanjkanje zdravstvenega osebja in gospodarska stagnacija. Prav cene goriva so postale posebej občutljivo vprašanje, potem ko je povprečna cena v Nemčiji dosegla rekordnih 2,286 evra za liter. Merz je pred volitvami napovedal nove ukrepe za razbremenitev prebivalstva.

Drugi veliki preizkus – Berlin