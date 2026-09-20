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Polomija za Merza, AfD spet na vrhu

Berlin, 20. 09. 2026 18.28 pred 37 minutami 4 min branja 32

Avtor:
N.Š.
Friederich Merz, plakati AfD

Nemški kancler Friedrich Merz je rezultat svoje CDU na deželnih volitvah v Mecklenburg-Predpomorjanskem označil za "katastrofo". Krščanski demokrati so po prvih projekcijah dobili le okoli 5,5 odstotka glasov in trepetajo celo za vstop v deželni parlament. Na prvem mestu je AfD s približno 37 odstotki, tik za njo SPD ministrske predsednice Manuele Schwesig s 35,5 odstotka. Rezultat je nov hud udarec za Merza, potem ko je AfD pred dvema tednoma že zmagala v Saški-Anhalt. Kancler je kljub temu zavrnil ugibanja o odstopu in napovedal, da bo nadaljeval kot predsednik CDU in nemški kancler.

Nemčija je danes volila v dveh zveznih deželah – Mecklenburg-Predpomorjanskem in Berlinu. Čeprav gre za regionalne volitve, so bile zaradi vse večje podpore AfD in slabih javnomnenjskih ocen zvezne vlade razumljene tudi kot pomemben preizkus za kanclerja Friedricha Merza.

Največji pretres se je zgodil na severovzhodu države.

Po prvi projekciji ARD je AfD v Mecklenburg-Predpomorjanskem osvojila 37 odstotkov glasov, SPD pa 35,5 odstotka. CDU je pristala pri vsega 5,5 odstotka, le malo nad petodstotnim pragom za vstop v deželni parlament.

Če se rezultat potrdi, bo to najslabši rezultat CDU na katerih koli deželnih volitvah v Nemčiji po letu 1949.

Preberi še Potres AfD, nauki in nove volitve: 'Potem bomo imeli 50 ali 55 odstotkov!'

Merz: 'To je katastrofa'

Merz rezultata ni olepševal. "Volilni rezultat v Mecklenburg-Predpomorjanskem je katastrofa," je dejal po zaprtju volišč.

Po njegovi oceni je CDU v močno polariziranem dvoboju med SPD in AfD ostala stisnjena med obe stranki. Drugače je ocenil nastop CDU v Berlinu, kjer je dejal, da je vodilni kandidat Stefan Evers krščanske demokrate pripeljal do solidnega rezultata.

Rezultat na severovzhodu je za CDU še toliko bolj boleč, ker je bila stranka tam nekoč bistveno močnejša. Že javnomnenjske raziskave pred volitvami so sicer napovedovale hud padec podpore in celo možnost, da CDU ne bi dosegla petodstotnega parlamentarnega praga.

AfD po Saški-Anhalt znova na vrhu

Rezultat potrjuje nadaljnjo krepitev AfD v vzhodni Nemčiji. Pred dvema tednoma je stranka dosegla velik uspeh na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, zdaj pa je po prvih projekcijah dobila največ glasov tudi v Mecklenburg-Predpomorjanskem.

Toda prvo mesto še ne pomeni, da bo AfD tudi vodila prihodnjo deželno vlado. Druge večje stranke so sodelovanje z njo zavrnile, zato bo sestavljanje večine odvisno od končne razdelitve mandatov in uspeha drugih strank.

Volilna kampanja se je v zadnjih tednih spremenila predvsem v dvoboj med AfD in SPD. Socialdemokrati so stavili na priljubljenost ministrske predsednice Manuele Schwesig, ki deželo vodi od leta 2017. Predvolilne raziskave so kazale na zelo tesen boj, čeprav je AfD še deset dni pred volitvami vodila z okoli 38 odstotki proti 33 odstotkom SPD.

AfD
AfD
FOTO: Profimedia

Merz odstop zavrača

Slab rezultat je znova odprl vprašanje Merzove politične prihodnosti, vendar je kancler ugibanja o odstopu zavrnil. Napovedal je, da bo nadaljeval začrtano pot tako kot predsednik CDU kot tudi kot zvezni kancler.

Pritisk nanj je velik že dlje časa. Reuters je pred volitvami poročal, da je njegova osebna priljubljenost padla na približno 14 odstotkov, CDU pa se na zvezni ravni sooča z vzponom AfD ter nezadovoljstvom volivcev zaradi življenjskih stroškov in gospodarskih razmer.

Merz je po volitvah poudaril, da so mir, svoboda in blaginja Nemčije ogroženi ter da odgovor na sedanje razmere ne more biti vrnitev v "dobre stare čase".

Vztraja pri reformah, čeprav bodo po njegovih besedah od državljanov zahtevale precej. "Reforme morajo priti," je dejal in dodal, da zanje prevzema "polno odgovornost". Reforme je označil za "sredstvo proti avtoritarnemu strupu, ki se steka v našo družbo".

Zakaj je Mecklenburg-Predpomorjanska tako pomembna?

V deželi z okoli 1,6 milijona prebivalcev je bilo k volitvam pozvanih približno 1,3 milijona volilnih upravičencev. Sama po sebi zato nima tolikšne politične teže kot največje nemške dežele.

Toda letošnje volitve so dobile bistveno večji pomen zaradi vzpona AfD in položaja Merzove zvezne vlade.

Pred volitvami so bile med pomembnimi temami visoke cene goriva, pomanjkanje zdravstvenega osebja in gospodarska stagnacija. Prav cene goriva so postale posebej občutljivo vprašanje, potem ko je povprečna cena v Nemčiji dosegla rekordnih 2,286 evra za liter. Merz je pred volitvami napovedal nove ukrepe za razbremenitev prebivalstva.

Drugi veliki preizkus – Berlin

Kar nekoliko v senci so medtem ostale volitve v Berlinu, kjer je skoraj 2,5 milijona volilnih upravičencev izbiralo nov berlinski deželni parlament.

Tudi tam so volitve potekale v znamenju velikega nezadovoljstva. Le 20 odstotkov vprašanih je bilo tik pred volitvami zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z delom mestne vlade CDU in SPD, kar je bil najnižji izmerjeni rezultat za katero koli nemško deželno vlado pred volitvami.

Ena osrednjih tem je bila stanovanjska kriza. Kar 85 odstotkov berlinskih gospodinjstev živi v najemniških stanovanjih, oglaševane najemnine pa so se od leta 2014 skoraj podvojile. Po ocenah bo mesto do leta 2040 potrebovalo dodatnih 211.000 stanovanj.

Merz je nastop CDU v prestolnici ocenil precej bolje kot rezultat v Mecklenburg-Predpomorjanskem.

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KOMENTARJI32

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ptuj.si
20. 09. 2026 19.12
Se spomni kdo kakšno ministrico za finance je imel Šarec iz Svobode v svoji vladi? Ministrica ki je bila v kultu, kjer so prisegal na nematerialnost...
Odgovori
0 0
Mason666
20. 09. 2026 19.12
Bravo za AfD, se vidi ,da imajo nemci poln kufer vseh...
Odgovori
0 0
Vladna norost
20. 09. 2026 19.06
Glede na to kaj počnejo ni nobeno presenečenje, da je AFD tako napredovala.
Odgovori
+3
3 0
Slavko Bablč
20. 09. 2026 19.04
Jezen kot že dolgo ne.
Odgovori
-3
0 3
Seyy
20. 09. 2026 19.05
Ojoj tako te je razburilo.
Odgovori
+2
2 0
bronco60
20. 09. 2026 19.04
Pa kaj jim ni jasno, sej samo uvažajo muslimane, ki nimajo znanja ne volje do dela, živeli bi pa na račun delavcev. Naj jih preživljajo levičarji.
Odgovori
-3
0 3
Slavko BabIč
20. 09. 2026 19.01
Spd dosegla 24,5 %! Zelo dober rezultat glede na BlackRocks Merza!
Odgovori
+0
2 2
Slavko Bablč
20. 09. 2026 19.04
Se opravičujem tukaj sem se zmotil.
Odgovori
-1
0 1
Seyy
20. 09. 2026 19.05
Sem opazila.
Odgovori
0 0
Stiva
20. 09. 2026 18.59
Pri nas doma zmaga desnice, v Nemciji zmaga desnice. Evropa se prebuja. Cas je da odnesemo levicarje na smetisce in naredimo Evropo spet evropsko.
Odgovori
+1
4 3
bratumil
20. 09. 2026 19.04
tako se govori
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
20. 09. 2026 18.56
NfD rabi le še Resni.co za vladanje!?
Odgovori
+5
5 0
ptuj.si
20. 09. 2026 19.04
NfD?
Odgovori
0 0
Nidami
20. 09. 2026 18.56
Sam si želim ,da se pri nas vrneta Robi in Tina.
Odgovori
-8
0 8
M_teoretik
20. 09. 2026 18.54
Temu nemškemu NSi pa ne kaže najbolje!?
Odgovori
+5
5 0
blackwizard
20. 09. 2026 18.53
Super afd, dol z cdu in spd
Odgovori
+8
11 3
marmilan
20. 09. 2026 18.52
To je namen lajdre in merza, da bi s tem, ko podpirata prihod tujcev, kar je v interesu židov, da se sproči islamizacija Evrope in vojna v evropi!!!
Odgovori
+4
7 3
alicante1234
20. 09. 2026 18.50
Berlin ? Raje Neu Istanbul. Skoraj polovica prebivalcev Berlina ni nemške narodnosti. 200.000 Turkov, 107.000 Poljakov, 90.000 Ukrajincev, 70.000 Sircev, 52.000 Indijcev, 30.000 Afganistancev...
Odgovori
+15
16 1
Slovenska pomlad
20. 09. 2026 18.49
Merz je član Evropske ljudske stranke,kot je to tudi Janša. Zgube!
Odgovori
-4
8 12
Nidami
20. 09. 2026 18.52
Pri nas bi zmagala Robi in Alenka Bratušek,ker zna reševati Slovenijo.
Odgovori
-3
2 5
ptuj.si
20. 09. 2026 18.57
Članica ljudska stranke je tudi von der layen, ki sta jo volila Šarec in Nemec.
Odgovori
+4
4 0
GGMU!
20. 09. 2026 18.47
Bravo, vse čestitke, potrebujemo nov val v Evropi!
Odgovori
+15
17 2
Berbelund
20. 09. 2026 18.51
vesoljni potop!
Odgovori
-3
3 6
Yon Dan
20. 09. 2026 18.46
Bravo. Hvala Bogu!!!
Odgovori
+9
12 3
Berbelund
20. 09. 2026 18.51
kaj ima pa bog pri tem?židi jih financirajo! moral bi rečt hvala židom!
Odgovori
-8
1 9
Berbelund
20. 09. 2026 18.43
eno je pred volitvami nekaj drugega je pa po volitvah !to so dokazale že vse stranke in njihovi kričači!
Odgovori
+0
7 7
travc
20. 09. 2026 18.42
Pravi da je katastrofa.Meni se ne zdi glede na to kake dela.
Odgovori
+18
18 0
odpisani zasedli vlado
20. 09. 2026 18.38
Tudi nemčiji z afd desničarji grozi razkol,ker so to podporniki nacističnih sekcij enako kot se je zgodilo sedaj v sloveniji kjer je domobranska oblast prevzela parlament.Prejšnja vlada je bila zguba ta je pa navaden poden od podna.
Odgovori
-12
7 19
Yon Dan
20. 09. 2026 18.47
Bejž, bejž.. Od kje ti taka inteligenca.
Odgovori
+8
10 2
Teofil
20. 09. 2026 18.48
Golobova moralna policija naj takoj izbriše zgornji komentar
Odgovori
+6
8 2
medwd
20. 09. 2026 18.51
Ta rdeči so pa polni resnice ane. Si bil priden v šoli zgleda, pa dlje od lokalne knjižnice ni šlo.
Odgovori
-2
2 4
marmilan
20. 09. 2026 18.54
največji komunajzar v Sloveniji je itak jansha!!!
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
20. 09. 2026 19.03
Ok. Torej je levičar.
Odgovori
+1
1 0
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