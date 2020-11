Polovica Američanov se bo počutila izdano

Ob pozivu Donalda Trumpa, da bo treba nadzirati vsako volišče, so se mnogi spomnili leta 1981, ko je Nacionalni odbor republikanske stranke na stotine oboroženih policistov, ki niso bili v službi, poslal na volišča v zvezni državi New Jersey. Narokavniki z napisom Volilna varnostna služba so jim dali uradni videz, v okrožjih z večinoma temnopoltimi in latino volivci so od njih zahtevali, naj jim pokažejo potrdilo o vpisu v volilni register in mnoge ustrahovali, da raje niso volili. Sodišča so pozneje uvedla 37 let trajajočo prepoved republikancem, da organizirajo nadzor nad potekom volitev, te volitve so bile prve brez nje. Skrajno desne milice pa so javno razpravljale, ali bodo pripravile oboroženo volilno stražo. Toda Ponosni fantje in druge podobe združbe imajo podobno težavo kot sami volivci – kako najti čas ob službi in družinskih obveznostih za odhod na volišča na delovni dan, ugotavlja Amy Cooter, sociologinja z univerze Vanderbilt, strokovnjakinja za milice in podobne skupine.

Razmeroma mirno je minil prvi dan po volitvah, kljub temu da iz Bele hiše ves čas prihajajo očitki o goljufijah in kraji volitev. Popoldne so se po večjih ameriških mestih začela večinoma mirna zborovanja, na katerih so udeleženci zahtevali, da opravijo štetje vseh glasovnic. Policija v New Yorku je priprla nekaj udeležencev, a razmere so bile daleč od spomladanskih nemirov, število policistov je ponekod presegalo število protestnikov. A številne izložbe za zdaj ostajajo obdane z lesenimi zaščitnimi ploščami. Najbolj vroče je bilo znova v Portlandu, največje mesto zvezne države Oregon ima za sabo mesece nenehnih protestov, guvernerka pa je zaradi primerov vandalizma že aktivirala enote nacionalne garde. V Minneapolisu so priprli nekaj protestnikov, ker so zaprli avtocesto, posredovanje policije ni sprožilo izgredov. Nekaj sto ljudi je v Chicagu vpilo Ven s Trumpom! Oblast ljudem! in z napisi pozivalo k upoštevanju vseh glasovnic. Zbirali so se tudi podporniki predsednika, v Detroitu so zahtevali, naj jih spustijo v sobo, kjer preštevajo glasove, tako da je morala posredovati policija. Razgreto je bilo v Phenixu v Arizoni, pred stavbo, kjer poteka štetje, je množica z zastavami in rdečimi kapicami vpila Še štiri leta!, vrsta policistov pa jim je preprečevala vstop.