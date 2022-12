Polovico stroškov sprejema hrvaških nogometašev bo krila njihova vlada

V obrazložitvi sklepa o sofinanciranju stroškov hrvaška vlada navaja, da je svetovno prvenstvo v nogometu eden največjih športnih dogodkov na svetu, ki pomembno prispeva k promociji Hrvaške.

"Znano je, da je šport pomemben za promocijo Hrvaške, športniki pa so najboljši promotorji športnih vrednot Hrvaške. Zato bo Hrvaška nogometna zveza 18. decembra organizirala sprejem hrvaške nogometne reprezentance in se jim na tak način zahvalila za velik športni uspeh in predstavljanje Hrvaške svetovnim državam," so zapisali v obrazložitvi.

Ti so tako v petek odločili, da bodo krili polovico stroškov za sprejem hrvaških nogometašev. Sredstva bodo črpali iz proračuna ministrstva za turizem in šport. Nogometaši hrvaške reprezentance so se uspešno uvrstili v polfinale, danes pa jih čaka še zadnja tekma, kjer se bodo borili za bron.