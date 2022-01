Položaj 'skrajno nevaren', ZDA Putina pozivajo, naj izbere miroljubno pot

ZDA verjamejo, da je Rusija pripravljena na napad na Ukrajino. Zaskrbljene so zaradi premika ruskih vojakov v ukrajinsko severno sosedo, Belorusijo. V državi bodo sicer po pojasnilih Minska in Moskve potekale skupne vojaške vaje, a vodstvo ZDA skrbi, da želi Rusija vojake pod pretvezo vaj v državi namestiti za daljše obdobje in si odpreti pot za morebiten napad na Ukrajino s severa. Ameriški državni sekretar Blinken bo zato v Berlinu nadaljeval diplomatska prizadevanja za rešitev ukrajinske krize. Biden verjame, da si Putin ne želi popolne vojne z Ukrajino, a če se bo to zgodilo, bo Rusija plačala visoko ceno, opozarja.

Ameriški predsednik Joe Biden je na novinarski konferenci ob prvi obletnici prevzema položaja dejal, da skuša Vladimir Putin najti prostor zase v svetu med Kitajsko in Zahodom, odločitev za vojno pa bo po njegovih besedah odvisna od tega, na kateri strani postelje se bo Putin zbudil. Dejal je, da bo Rusija plačala visoko ceno, če se bo odločila za vojaški napad na Ukrajino, a dal vedeti, da odgovor ZDA morda ne bo tako resen, če si bo Putin privoščil le manjše vpade na ukrajinsko ozemlje. Republikanski senator Ben Sasse se je takoj odzval na te besede, rekoč, da je Biden s tem Putinu praktično dal zeleno luč za napad na Ukrajino.

icon-expand Ta satelitski posnetek prikazuje razporeditev bojnih skupin na vadbenem območju Pogonovo v Voronežu v ​​Rusiji v sredo, 19. januarja 2022. FOTO: AP

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je takoj po novinarski konferenci sporočila, da se stališče ZDA ni spremenilo. "Predsednik Biden se zaradi mnogih izkušenj zaveda, da ima Rusija poleg vojaške akcije širok scenarij agresije, vključno s kibernetskimi napadi in paravojaškimi taktikami. To je danes potrdil z besedami, da bodo takšna dejanja ruske agresije naletela na odločen, recipročen in enoten odziv," je sporočila. Sicer je Psakijeva Rusijo v torek obtožila, da lahko vsak trenutek napade Ukrajino. Poudarila je, da je položaj najresnejši doslej in skrajno nevaren. Zagotovila je, da bodo ob morebitni invaziji Rusije, ki je že zavzela Krim in podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine, sledile resne gospodarske posledice. "Na mizi so vse opcije," je dejala. Za napetosti je obtožila Putina, čeprav Kremelj zanika, da bi pripravljal napad na Ukrajino. "Upamo, da se bo odločil za diplomatsko pot. Obstaja tudi druga pot in od Rusije je odvisno, za katero se bo odločila. Če se ne bo odločila za diplomatsko pot, bodo posledice zelo resne," je dejala.

icon-expand V State Departmentu so zaskrbljeni zaradi premika ruskih vojakov v ukrajinsko severno sosedo, Belorusijo. FOTO: AP

Visoka predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva, ki ni želela biti imenovana, pa je novinarjem dejala, da so v State Departmentu zaskrbljeni zaradi premika ruskih vojakov v ukrajinsko severno sosedo, Belorusijo. V državi bodo sicer po pojasnilih Minska in Moskve potekale skupne vojaške vaje, a v ZDA jih skrbi, da želi Rusija vojake pod pretvezo vaj v državi namestiti za daljše obdobje in si odpreti pot za morebiten napad na Ukrajino s severa. Ameriška diplomacija je obenem zaskrbljena nad predlogi režima beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka za spremembe ustave, ki bi Rusiji dovoljevale namestitev jedrskega orožja v državi. Blinken v Berlinu o reševanju ukrajinske krize Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo danes v Berlinu nadaljeval diplomatska prizadevanja za rešitev ukrajinske krize, ki jo je sprožila Rusija. Sestal se bo z nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock in kolegi v okviru četverice zaveznic, ki ob ZDA vključuje še Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo. Po napovedih bodo govorili o skupnih prizadevanjih pri odvračanju ruske agresije proti Ukrajini. To med drugim vključuje pripravljenost zaveznikov in partnerjev na uvedbo ukrepov, ki bi lahko imeli resne posledice in pomenili visoke gospodarske stroške za Rusijo. ZDA namreč skupaj z evropskimi zaveznicami na morebiten napad na Ukrajino ne nameravajo odgovoriti z vojaško silo, vendar naj bi bile gospodarske sankcije najostrejše doslej. Blinken bo v Berlin prispel iz Kijeva, kjer se je v sredo pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo. Tam je znova izrazil, da ZDA podpirajo suverenost in ozemeljsko celovitost države, Putina pa pozval, naj za izhod iz krize izbere miroljubno pot. Če bo izbral konfrontacijo, bo to imelo posledice za Rusijo, je opozoril. Na mejah z Ukrajino je sicer nameščenih več deset tisoč ruskih vojakov, kar krepi bojazni pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino. Blinken je pred pogovori z Zelenskim in Kulebo v Kijevu še opozoril, da bi Rusija na meje z lahkoto poslala dodatne enote. Poudaril je, da vedo za obstoj načrtov za dodatno povečanje teh sil v zelo kratkem času, kar daje Putinu možnost, da hitro sprejme dodatne agresivne ukrepe proti Ukrajini.

icon-expand Blinken ob odhodu iz Kijeva. FOTO: AP