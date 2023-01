'Pomagajte, partnerica je v smeti vrgla 25.000 evrov'

Od policije do komunalnega podjetja in medijev je 30-letnik iz avstrijskega Stadl-Paura iskal pomoč, ko je ugotovil, da so vsi njegovi prihranki in dediščina končali v smeteh, ki pa so jih vestni smetarji že odpeljali. Policisti so na delu, preiskujejo pa tudi morebitne druge scenarije dogajanja.

icon-expand Policisti preiskujejo, ali je bila nesreča ali tatvina. FOTO: Shutterstock "Ne vem, kaj naj storim. Moje dekle je pospravljalo predale. Pri tem je vse, kar je bilo v njih, vrgla stran, ker je potrebovala prostor za otroške stvari. Med odpadke je odvrgla tudi manjšo vrečko, v kateri je bilo od 25.000 do 30.000 evrov – vse, kar sem prihranil in podedoval po očetu, ki je umrl pred dvema tednoma," tako je svojo izpoved avstrijskemu krone.at začel obupan moški. Kaj se je zgodilo, naj bi nato ugotovil šele nekaj dni kasneje, torej po odvozu smeti. Na komunalnem podjetju so mu povedali, da ni nobene možnosti, da denar dobi nazaj. "Otrok je star šele nekaj mesecev, naše novo stanovanje je plesnivo. Ne vem, kje naj dobim nov denar, poleg tega ima moja mama raka," je nadaljeval svojo zgodbo. Novinarjem se je vse skupaj zdelo skrajno nenavadno, a izkazalo se je, da je moški v resnici vložil prijavo na policijo v Lambachu, svojo nesrečo pa natančno opisal že tudi lokalni zbiralnici odpadkov in komunali. A morda se je zgodba odvila nekoliko drugače. Tako naj bi sumili policisti. Ti naj bi namreč zdaj preiskovali tatvino. Primera za medije (še) ne komentirajo, ga pa preiskujejo.