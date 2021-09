Pomanjkanje čipov bi lahko trajalo vse do leta 2023

Covid-19 je bil 'stresni test' in 'prometni zastoj' za avtomobilsko industrijo, ki je morala temeljito preučiti svoje dobavne verige, je ocenil predsednik nadzornega odbora Daimlerja in vodja Mercedes Benza Ola Källenius. Pomanjkanje čipov se bo nadaljevalo v letu 2022, po novih napovedih celo do leta 2023.

Manjko čipov je že povzročilo zaustavitve proizvodnje v Maleziji in bi lahko pomembno vplivalo na proizvodnjo in prodajo avtomobilov v tretjem četrtletju, je dejal Källenius za BBC. Švedski poslovnež kljub temu upa, da se ne bomo znašli v tako hudi situaciji kot v zadnjih nekaj mesecih okrevanja po pandemiji.

"Toda iz tega stresnega testa se bomo veliko naučili in še globlje preučili vse stopnje dobavne verige, da bi sistem postal bolj robusten," je dodal.

Član uprave Boscha Harald Kroeger pa je za britanski medij ocenil, da je glavni razlog za zmanjšanje ponudbe na avtomobilskem trgu "dramatičen porast povpraševanja". To je po njegovem mnenju dobra novica za industrijo. "Pred letom dni smo bili v mračni dobi korone, prodaja se je zmanjšala in nihče ni pričakoval tako hitrega okrevanja avtomobilskega trga," je dejal.

Po oceni vodje nemškega proizvajalca avtomobilov BMW Oliverja Zipseja pa bi lahko kriza pomanjkanja čipov trajala še naslednjih šest do 12 mesecev. BMW bo ne glede na napovedi konkurence še naprej izdeloval avtomobile z bencinskimi in dizelskimi motorji. "Ni razloga, da bi prenagljeno napovedovali izstop," je dejal Zipse in dodal, da je po njegovi oceni BMW na "popolnoma pravilni poti".

Ocenjuje, da bo leta 2030 morda polovica vseh novih vozil električnih, a pod pogojem, da se bo infrastruktura za polnjenje dovolj hitro povečala. Kdor ne bo oskrboval druge polovice trga, se bo soočil s krčenjem, meni. "Kdor želi biti dobičkonosno, rastoče podjetje, mora imeti ponudbo," dodaja.

Poudaril je, da so med premijskimi proizvajalci vozil prodali največ elektrificiranih avtomobilov. BMW je obseg naročil baterijskih celic za leta do 2030 skoraj podvojil, povečal ga je s 12 na 22 milijard evrov.

V nasprotju z Volkswagnom in Daimlerjem ne načrtuje lastne tovarne baterij, saj da trg deluje zelo dobro, poleg tega hitro prihaja do sprememb v tehnologiji. Po njegovem mnenju je ključno lastno znanje, ne proizvodnja.