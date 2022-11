Slabe razmere v zdravstvu na madridske ulice zvabile številne protestnike

V več evropskih mestih se soočajo s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev in odhodi zdravstvenih delavcev iz javnih v zasebne zdravstvene ustanove. Na Dunaju je tako več kot 700 bolnišničnih postelj ostalo praznih, saj ni osebja, ki bi lahko sprejelo zdravnike. V Madridu pa se je zaradi slabih razmer v zdravstvu na protestu zbralo več kot deset tisoč zdravstvenih delavcev in njihovih podpornikov. Ti so zahtevali kadrovsko okrepitev v javnih zdravstvenih ustanovah.

