Grozi pomanjkanje letalskega goriva: bomo ob počitnice v tujini?

Na težavo je prvo opozorilo Evropsko združenje letališč. Evropsko komisijo za energijo in promet so opozorili, da lahko za zahodne države do takšnega pomanjkanja pride že čez tri tedne, poroča Guardian.
Cene nafte so se od začetka marca močno zvišale. Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden napovedal dvotedensko premirje, vendar so cene surove nafte Brent v petek ostale pri približno 96 dolarjih za sod (približno 88,3 evra). Pred vojno so z nafto trgovali po ceni približno 72 dolarjev (66,2 evra).
"Če se prehod skozi Hormuško ožino v naslednjih treh tednih ne bo bistveno in stabilno nadaljeval, bo sistemsko pomanjkanje letalskega goriva za EU postalo resničnost," je zapisalo Evropsko združenje letališč.
Svetovne cene letalskega goriva so se konec prejšnjega tedna v primerjavi z lanskim letom več kot podvojile na 1650 dolarjev na tono (približno 1520 evrov), kažejo podatki, ki jih spremlja Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA.
Najbolj prizadeta regija je Azija, kjer so se cene zvišale za 163 odstotkov. Vendar so tudi cene v Evropi višje za okoli 138 odstotkov, navaja Guardian.
Po navedbah Guardiana so manjše letalske družbe že morale začeti odpovedovati lete zaradi višjih cen goriva in zmanjšanih zalog. Takšna letališča imajo namreč omejene rezerve goriva, ki običajno zadostujejo le za približno štiri do pet tednov, zato bi lahko v prihodnjih tednih prišlo še do dodatnih odpovedi, predvsem na manj priljubljenih turističnih progah, kjer je potnike lažje prerazporediti.
Do zmanjševanja letov prihaja tudi pri nekaterih mednarodnih prevoznikih, ki prilagajajo vozne rede zaradi višjih stroškov goriva. Guardian navaja Air New Zealand, AirAsia X, Vietnam Airlines, Scandinavian Airlines (SAS). Po drugi strani pa uradne oblasti v nekaterih državah poudarjajo, da večje letalske družbe za zdaj ne poročajo o motnjah v oskrbi z gorivom in da promet poteka normalno.
Nekateri večji prevozniki razmišljajo tudi o zmanjšanju števila letov za približno deset odstotkov, če bi se razmere pri dobavi goriva še poslabšale.
Zadnji tovor evropskega reaktivnega goriva, ki je pred začetkom vojne prečkal Hormuško ožino, naj bi v soboto prispel v Kopenhagen, potem ko je isti tanker v ponedeljek dostavil delni tovor v Rotterdam, je sporočil ponudnik podatkov o ladijskem prometu Vortex. Zadnji tanker z reaktivnim gorivom Gulf, namenjen v Združeno kraljestvo, je v torek s plovilom Maetiga iz Savdske Arabije prispel v Kent.
