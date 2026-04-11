Tujina

Grozi pomanjkanje letalskega goriva: bomo ob počitnice v tujini?

Pariz, 11. 04. 2026 13.12 pred 1 uro 2 min branja 60

Ne.M.
Ne.M.
Letališče Schiphol v Amsterdamu

V Evropi bi lahko v naslednjih treh tednih zmanjkalo letalskega goriva, če se pretok nafte skozi Hormuško ožino popolnoma prekine. Možne odpovedi letov v EU in Združenem kraljestvu pred poletno počitniško sezono so med ljudmi že sprožile zaskrbljenost.

Na težavo je prvo opozorilo Evropsko združenje letališč. Evropsko komisijo za energijo in promet so opozorili, da lahko za zahodne države do takšnega pomanjkanja pride že čez tri tedne, poroča Guardian.

Cene nafte so se od začetka marca močno zvišale. Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden napovedal dvotedensko premirje, vendar so cene surove nafte Brent v petek ostale pri približno 96 dolarjih za sod (približno 88,3 evra). Pred vojno so z nafto trgovali po ceni približno 72 dolarjev (66,2 evra).

Hormuška ožina
FOTO: Marine Traffic

"Če se prehod skozi Hormuško ožino v naslednjih treh tednih ne bo bistveno in stabilno nadaljeval, bo sistemsko pomanjkanje letalskega goriva za EU postalo resničnost," je zapisalo Evropsko združenje letališč.

Svetovne cene letalskega goriva so se konec prejšnjega tedna v primerjavi z lanskim letom več kot podvojile na 1650 dolarjev na tono (približno 1520 evrov), kažejo podatki, ki jih spremlja Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA.

Najbolj prizadeta regija je Azija, kjer so se cene zvišale za 163 odstotkov. Vendar so tudi cene v Evropi višje za okoli 138 odstotkov, navaja Guardian.

Po navedbah Guardiana so manjše letalske družbe že morale začeti odpovedovati lete zaradi višjih cen goriva in zmanjšanih zalog. Takšna letališča imajo namreč omejene rezerve goriva, ki običajno zadostujejo le za približno štiri do pet tednov, zato bi lahko v prihodnjih tednih prišlo še do dodatnih odpovedi, predvsem na manj priljubljenih turističnih progah, kjer je potnike lažje prerazporediti.

Evropa je običajno več kot 60 odstotkov svojega reaktivnega goriva pridobivala iz rafinerij v Perzijskem zalivu, od tega pa je bilo več kot 40 odstotkov prepeljanih skozi Hormuško ožino.

Do zmanjševanja letov prihaja tudi pri nekaterih mednarodnih prevoznikih, ki prilagajajo vozne rede zaradi višjih stroškov goriva. Guardian navaja Air New Zealand, AirAsia X, Vietnam Airlines, Scandinavian Airlines (SAS). Po drugi strani pa uradne oblasti v nekaterih državah poudarjajo, da večje letalske družbe za zdaj ne poročajo o motnjah v oskrbi z gorivom in da promet poteka normalno.

Nekateri večji prevozniki razmišljajo tudi o zmanjšanju števila letov za približno deset odstotkov, če bi se razmere pri dobavi goriva še poslabšale.

Zadnji tovor evropskega reaktivnega goriva, ki je pred začetkom vojne prečkal Hormuško ožino, naj bi v soboto prispel v Kopenhagen, potem ko je isti tanker v ponedeljek dostavil delni tovor v Rotterdam, je sporočil ponudnik podatkov o ladijskem prometu Vortex. Zadnji tanker z reaktivnim gorivom Gulf, namenjen v Združeno kraljestvo, je v torek s plovilom Maetiga iz Savdske Arabije prispel v Kent.

KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

korcula1
11. 04. 2026 15.34
Pa kake pišete bog pomagaj
rokololo
11. 04. 2026 15.33
To mi deli. Najlepše je doma.
anatomija
11. 04. 2026 15.32
tudi , če se letalsko gorivo podraži deset kratno mene ne bo prizadelo . Bolj me skrbi cena bencina cena hrane v trgovinah
Sl0venc
11. 04. 2026 15.30
Iran je kot Rusija, zgleda kot skregan z Ameriko, zares dela po ameriških ukazih. Nastala bo morska "cestnina" za tankerje pri Hormuški ožini, da bo cena nafte še dražja kot pred 1 mesecem. Denar od te cestnine bo šel v Ameriko.
fverdi
11. 04. 2026 15.30
Najprej je potrebno pričeti z omejitvami in šparanjem pri turističnih letalskih prevozihin in potem še pri turističnih ladijskih prevozih. To je potem dovolj da začnejo zaloge nafte v Perzijskem zalivu naraščati (ocenjuje se za 1 milijon sodčkov na dan) in naposled bod tudi Iranci prisiljeni začeti z prodajanjem nafte in odprtjem Hormuške ožine.
mungus
11. 04. 2026 15.29
nobene škode za naravo...se bo lažje dihalo enako kot med covidom ko so ti leteći onesnaževalci bili na tleh.
Še89sekund
11. 04. 2026 15.29
Do Poreča in Krka pridem tudi z kolesom tako da naj ga kar zmanjka. Bo zrak bolj čist.
SAKOSAKO
11. 04. 2026 15.27
Paniko delate samo mediji!!!
Delavec_Slo
11. 04. 2026 15.27
Le kam bo šel 200% prevelik javni sektor zdaj z denarjem od s.p. jevcev!
progresivnidaveknastanovanja
11. 04. 2026 15.35
sedaj bi lahko JU vrnila božičnico...pa ne bojo, so prelakomni
lokson
11. 04. 2026 15.22
Kdaj ste zapisali kakšno besedo spodbude. Samo negativa.
tech
11. 04. 2026 15.16
Meni je važno, da ne zmanjka za prvomajske.
followme
11. 04. 2026 15.15
Ko bi vsaj 🙏🙏🙏🙏🙏
An ban pet podgan
11. 04. 2026 15.09
Letal v zraku pa neomejeno. Grozi ja grozi....
Žmavc
11. 04. 2026 15.08
Slovenija je lepa. Ponuja ogromno. Problem je edino to, ker potem se na šihtu ne moreš hvalit kje si bil.
jugatneme
11. 04. 2026 15.11
...odvisno komu se hvalite, bolj kot je primitiven bolj je pomembno foto ozadje in ne kako ste se tam imeli....
Žmavc
11. 04. 2026 15.17
Pri nas so se hvalili v pisarni. Drug drugemu. In si kazali slike po telefonu. Malta, Grčija, Sardinija, Azija... Vse eno in isto. Gužva in navite cene. Mi hodimo na Hrvaško. Manjši kamp. Mir, senca, nobene gužve. Ampak sem bil tiho. Hrvaška je menda za luzerje. Pa že... 🤷
jugatneme
11. 04. 2026 15.26
Itak, zato sem tudi napisal, večji kot je nekdo luzer bolj mu je pomembno ozadje, samo da se hvali... In nekdo se je v mojem zapisu videl in mi hitro dodelil minus.... :))) Vsak ima svoje veselje...
jablan
11. 04. 2026 15.28
Predelana povprek in počez tko da je treba razširiti obzorje
JackRussell
11. 04. 2026 15.07
Kako bomo sedaj naročevali preko spleta, če bomo čakali pakete dva meseca. joj o joj. Kaj če sploh ne pride pošta.
blue3dragon
11. 04. 2026 15.05
Za letošnje poletje spremljam dve možnosti. Letalske karte držijo konstantni ceno, pri Turkishu pa se že malo pozna, cena počasi, a vztrajno raste. Bom videl, kaj bo v drugi polovici maja...
progresivnidaveknastanovanja
11. 04. 2026 15.37
bodi pozoren, ne sme ti uiti : )
jugatneme
11. 04. 2026 15.02
Se bo pač več letovalo doma, na sosedovem hribu ob potočku....
jablan
11. 04. 2026 15.28
No to glih ni letovanje
Jani.
11. 04. 2026 15.01
Me čisto nič ne gane. Z avionom letim zelo redko. Letalskega prometa je itak preveč ter močno obremenjuje okolje.
jugatneme
11. 04. 2026 15.01
Čakte, kako zmanjkalo goriva zaradi zaprtja Hormuške ožine, če se stalno piše kako skozi to ožino potuje manj kot 10% goriva v Evropo??? Nekaj tu ne štima.
LevoDesniPles
11. 04. 2026 14.58
lol odreči dopust javni sekti po celoletnem počivanju na delu je greh katerega se poplača s njihovim ponovnim dvigom plač če bo perutnićar ponovno ustoličen za glavnega na strehi. XD
