Pomanjkanje vode otežuje gašenje: zakaj ne uporabijo oceanske?

Medtem ko po Los Angelesu pustošijo številni smrtonosni gozdni požari in na sto tisoče prebivalcev beži s svojih domov, pomanjkanje vode ovira gasilce pri boju z ognjenimi zublji. Več kot 27.000 hektarjev okrožja Los Angeles je ogenj že uničil. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je za CNN v sredo povedal, da so požari povzročili popolno opustošenje.

Številni se tako sprašujejo, zakaj si gasilci ne pomagajo z vodo iz Tihega ocena, ki se razprostira v bližini. A kot odgovarjajo gasilci in strokovnjaki, uporaba oceanske vode ni tako preprosta, poroča Technology.org.

Škodljiva za opremo in okolje

"Izčrpali smo vse naše vire," je povedal in pojasnil, da so se požarni hidranti po vsej regiji izsušili. "Ti hidranti zadostujejo za dva ali tri požare, morda en večji požar. Nikakor pa ne za požar takšnega obsega."

Medtem ko je slana voda lahko učinkovita pri gašenju požara, ni praktično, da bi jo gasilci uporabljali v velikem obsegu, poleg tega je lahko škodljiva za okolje. Slana voda je namreč lahko jedka za gasilsko opremo in povzroči poškodbe orodij, kot so rezervoarji, hidranti in cevi. Poleg tega je visoka vsebnost soli v vodi potencialno škodljiva tudi za ekosisteme, kjer se uporablja za gašenje požarov, kar pogosto povzroči opustošenje pokrajine na teh območjih še leta zatem.

Niso imeli izbire

A včasih gasilci druge izbire preprosto nimajo. Zato so jo morali tudi tokrat uporabiti. Kot poroča Fox News, so oblasti tokrat le naredile redko potezo in zajele oceansko vodo, da bi pomagale pri gašenju ognjenih zubljev.