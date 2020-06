Pomemben preboj v primeru Madeleine McCann: osumljen 43-letni Nemec

Preiskava Scotland Yarda naj bi bila sedaj osredotočena na 43-letnega Nemca, poroča BBC . Preiskovalci trenutno iščejo dodatne informacije o kombiju in osebnem avtomobilu, ki ju je uporabljal osumljeni. Osumljeni naj bi na to na dan, ko je Maddie izginila, vozili prepisal na drugo osebo. "Nekdo ve veliko več, kot želi povedati," je ob tem za BBC dejal Mark Cranwell , vodja preiskave.

Iz Scotland Yarda so medtem obvestili nemške kolege, ki so prevzeli nadaljnjo preiskavo. Osumljeni je namreč že več let zaprt v Nemčiji. Zakaj se osumljenec nahaja v zaporu, Nemci ne želijo razkriti, so pa povedali, da njegova kazen ni povezana s primerom izginotja Madeleine McCann.