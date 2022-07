Pomemben uspeh hrvaških zdravnikov: bolniku presadili kar tri organe

Beroš je poudaril, da je zdravniška ekipa Klinične bolnišnice Merkur (KB Merkur) s posegom ne le izboljšala zdravstveno stanje in kvaliteto pacientovega življenja, pač pa je postala tudi ena vodilnih v transplantacijski medicini na svetu, poroča Dnevnik.hr. "To le še utrjuje položaj Hrvaške kot najuspešnejše članice Eurotransplanta in ene vodilnih držav na svetu na področju darovanja in presajanja organov".

Dodal je, da je ta pomemben uspeh KB Merkur še dodatna spodbuda za nujne reforme, ki bodo dodatno okrepile hrvaški zdravstveni sistem. "To si KB Merkur, druge zdravstvene ustanove in navsezadnje naši bolniki tudi zaslužijo," je še povedal.

Terminalna faza jetrne bolezni in sindrom kratkega črevesa

Kako zelo pomemben je ta dosežek v kontekstu izboljšanja zdravstvenih storitev, pa tudi v kontekstu svetovnih trendov, je poudaril transplantacijski kirurg omenjene bolnišnice dr. Stipislav Jadrijević.