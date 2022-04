Pomembna odločitev za Francoze: bo zmagal Macron ali Le Penova?

Pred petimi leti, ko sta se v drugem krogu pomerila ista kandidata, je s 66 odstotki prepričljivo slavil Macron. Tudi letos je v zadnjih dneh pozival Francoze, naj preprečijo prihod skrajne desnice na oblast, češ da bo to slabo za Francijo in Evropo. A je letos Le Penovi z zmernejšim nastopom in poudarjanjem problemov, kot je rast cen, na svojo stran uspelo dobiti širši krog volivcev.

Volišča po Franciji so se odprla ob 8. uri, volivci pa bodo lahko svoj glas oddali do 19. ure oziroma v večjih mestih do 20. ure. Takrat bodo tudi objavili izide vzporednih volitev, ki so 10. aprila v prvem krogu precej natančno napovedale rezultat.

Če bo Macron izvoljen, bo prvi predsednik po konservativcu Jacquesu Chiracu leta 2002, ki bo dobil drugi mandat v Elizejski palači. Marine Le Pen pa bi z zmago postala prva ženska na položaju francoske predsednice.