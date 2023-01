"Pomembno je, da oblasti temeljito preiščejo ta podli zločin in se doseže pravica," je v tvitu še zapisal Stano in žrtvama – 11 in 21 let starima kosovskima Srboma – zaželel hitro okrevanje.

Na dvojico je v Gotovušu pri Štrpcu v petek zvečer iz vozila streljal lokalni prebivalec albanskega rodu, ko sta na predvečer pravoslavnega božiča hodila ob cesti in nosila badnjak. Strelec je enega od njiju ranil v roko, drugega pa v ramo. Storilca je kosovska policija že prijela.

Obsodbe napada se vrstijo z vseh strani. Da je za tovrstna dejanja potrebna ničelna toleranca, so med drugim zatrdili tudi pri misiji Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Kosovu.