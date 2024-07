Pomembno naravno jezero na Siciliji se je povsem posušilo

Huda suša na Siciliji je skoraj povsem izsušila pomembno naravno jezero na otoku. Jezero Pergusa, del naravnega rezervata v bližini mesta Enna na Siciliji, se je dramatično zmanjšalo. Razlog pa mešanica hude vročine in suše. Jezero je dolgo služilo kot pomembno počivališče za ptice, ki so se selile med Afriko in Evropo.

OGLAS

Nebo nad italijansko Sicilijo se v zadnjih mesecih ni nič kaj odprlo in otok je zabeležil podpovprečno količino padavin, Italijanska vlada je zaradi krize, ki je uničila pridelke in izsušila pašnike, razglasila celo izredne razmere. Skoraj povsem presušeno pa je naravno jezero Pergusa, poroča Independent. Ostala je le manjša luža, pripovedujejo domačini: "Jezera ni več. Voda je popolnoma izginila, ostala je le luža," je za Independent povedal Giuseppe Maria Amato iz okoljevarstvene skupine Legambiente.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Površina jezera običajno pokriva 1,8 kvadratnih kilometrov, a na jezeru že dolgo ni več vodne gladine. Znanstveniki so zaskrbljeni, da bi suša lahko trajno poškodovala biotsko raznovrstnost okoli jezera, ki je poleg ptic selivk dom ribam in mehkužcem. Suša grozi tamkajšnjim pridelkom, saj morajo kmetje te zalivati z vodo, ki jo morajo kupovati po zelo visokih cenah, kar seveda ni vzdržno na dolgi rok.

Pergusa jezeo FOTO: Shutterstock icon-expand

Kmet Gerardo Forina opozarja, da so razmere zlasti za živinorejce grozne: "Soočamo se s tveganjem, da bomo zaradi pomanjkanja vode morali klati živali," je povedal. Sicilija se že dolgo spopada z visokimi temperaturami, povezanimi s podnebnimi spremembami, in je leta 2021 postavila evropski toplotni rekord 48,8 stopinje Celzija, številna mesta pa so morala sprejeti ukrepe za varčevanje z vodo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Alarmantne razmere Z agrometeorologinjo iz Arsa Andrejo Sušnik smo se pred kratkim pogovarjali o prizorih presušenih tal, ki vedno bolj postajajo stalnica tudi v Evropi. Rapidne suše se v zadnjih letih pojavljajo pogosteje in tudi v regijah, kjer v preteklosti težav s sušo nismo beležili, kot so npr. alpske države in severna Evropa. Kot opozarja, projekcije za prihodnost kažejo, da se bodo pogostost, trajanje in jakost kmetijske suše skladno z naraščanjem temperature zraka in zmanjšanjem skupne količine padavin v 21. stoletju v večjem delu Evrope še naprej povečevali. Hkrati se bo znatno povečala verjetnost vročinskih valov, kar bo dodatno prispevalo k pogostejšim in izrazitejšim poletnim sušam.