Pomembno odkritje ob tajski obali: našli vsaj 3000 let staro okostje kita

Na Tajskem so odkrili skoraj popolnoma ohranjeno okostje kita, ki naj bi bilo staro med 3.000 in 5.000 let. Okostje so odkrili v začetku novembra, in sicer približno 12 kilometrov od obale zahodno od Bangkoka. 12-metrsko okostje naj bi pripadalo brydovemu kitu.

Strokovnjaki upajo, da jim bo odkritje omogočilo "skok v preteklost", predvsem pri raziskovanju morske gladine in biotske raznovrstnosti.

Gre za izredno redko odkritje, pripoveduje za BBC raziskovalec Marcus Chua z univerze v Singapurju. Kot pravi, je v Aziji le malo fosilov kitov, še manj pa tako dobro ohranjenih.

Fotografije, ki jih je delil tajski minister za okolje, kažejo, da so kosti skoraj popolnoma nedotaknjene. Do zdaj so odkrili okoli 80 % okostja, tudi vretenca, rebra, plavuti in eno lopatico. Ocenjujejo, da je samo skelet glave dolg tri metre.

Chua je prepričan, da bo odkritje omogočilo raziskovalcem, da raziščejo določeno vrsto v preteklosti in ugotovijo, ali si deli kakšne podobnosti z današnjimi kiti te vrste. Rezultate o natančni starosti pričakujejo v decembru.

Zgodovina Tajskega zaliva je zadnjih 10.000 let zelo zanimiva. Biologi opozarjajo, da je bila gladina morja do štiri metre višja od današnje in da je bilo to območje tektonsko precej aktivno.

Brydovega kita, ki ima rad visoke temperature in tropske vode, še danes najdemo v vodah Tajske.