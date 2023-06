Pomilostili 'najhujšo serijsko morilko Avstralije': obtožena umora otrok

Folbiggova je sicer že med sojenjem trdila, da je nedolžna, vendar jo je porota leta 2003 spoznala za krivo in jo obsodila na 25 zaporne kazni. Vsi štirje otroci so med letoma 1989 in 1999, ko so bili stari od 19 dni do 19 mesecev, nenadoma umrli. Tožilci so na sojenju trdili, da jih je mati zadušila.

55-letna Avstralka Kathleen Folbigg je bila na sojenju za umor svojih štirih otrok obsojena na dolgo zaporno kazen. Vendar pa je nedavna preiskava smrti Caleba , Patricka , Sarah in Laure pokazala, da naj bi otroci umrli naravne smrti, poroča BBC . Zaradi krute smrti otrok so Avstralko takrat označili celo za najhujšo serijsko morilko v državi.

Ločena preiskava, ki so jo izvedli leta 2019, sicer ni odkrila ničesar, kar bi podalo razumen dvom v obtožbo Avstralke. Večjo težo je dala tudi dokazom, ki so jih predstavili na prvem sojenju.

Novo preiskavo je zdaj vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst, tožilci pa so dejali, da so raziskave o genskih mutacijah zdaj spremenile njihovo razumevanje smrti otrok. Generalni državni tožilec Novega Južnega Walesa Michael Daley je sporočil, da je Bathurst ugotovil, da obstaja utemeljen dvom, da je Avstralka kriva za umore otrok.

Posledično je guverner Novega Južnega Walesa podpisal popolno pomilostitev in odredil takojšnjo izpustitev Folbiggove iz zapora. "To je bila zanjo 20-letna preizkušnja. Če še ni prišla na prostost, bo kmalu. Želim ji mir," je dejal Daley in dodal, da so njegove misli tudi pri očetu otrok Craigu Folbiggu.

55-letnico so pomilostili po večletni kampanji za njeno osvoboditev. Sprožila jo je skupina imunologov, ki je odkrila, da imata njeni hčerki skupno genetsko mutacijo, ki lahko povzroči srčna obolenja in posledično nenadno smrt. Ob tem pa so odkrili še, da imata tudi oba njena sinova drugačno genetsko mutacijo, ki je pri miših povezana s pojavom epilepsije.