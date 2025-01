Pomilostitev napadalcev na kongres, umik iz WHO, izredne razmere na meji

Med drugim je napovedal, da bo 1. februarja uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike, čeprav imajo ZDA z obema državama sklenjen sporazum o prosti trgovini, ki so ga posodobili na Trumpovo pobudo v njegovem prvem mandatu.

Donald Trump je podpisal tudi ukaz o umiku ZDA iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), o ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom v ZDA, razglasitvi mamilarskih kartelov za tuje teroristične organizacije in o zaščiti žensk pred radikalnimi ideologijami.

Časa za prerekanje z novinarji ni bilo, saj je Trump hitro podpisoval ukaze brez spuščanja v pretirane podrobnosti. Največ vprašanj je zadevalo južno mejo in priseljevanje, pri čemer je Trump dejal, da nima nič proti temu, če priseljevanje poteka po zakoniti poti. "Potrebujemo ljudi," je dejal. Razglasitev izrednih razmer na meji z Mehiko pomeni, da lahko Trump na mejo pošlje vojsko in poveča porabo za njeno varovanje. To je storil že leta 2019 za financiranje gradnje mejnega zidu, vendar so ga doletele tožbe zveznih držav in organizacij.

Podobno se po pričakovanjih tožbe obetajo tudi sedaj, še posebej glede ukinitve pravice do državljanstva z rojstvom. Od leta 1868 namreč 14. amandma k ustavi zagotavlja pravico do državljanstva vsem rojenim na ozemlju ZDA. Trump je potrdil, da so tožbe možne, vendar zagotovil, da ima ukaz podlago.

Pomilostitev več kot 1500 obsojencev za napad na kongres 6. januarja 2021, ki jih je Trump opredelil kot talce Bidnove vlade, je naletela na ostro kritiko nekdanje predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Prepričana je, da gre za sramotno dejanje. "To je nezaslišana žalitev pravosodnega sistema in junakov, ki so ščitili kongres in ustavo," je v izjavi sporočila Pelosi.

Trump je dejal, da pričakuje, da bodo talce začeli izpuščati nemudoma. Med okrog 1500 pomilostitvami je sicer nekaterim le znižal kazen. Televizija ABC je poročala, da je med pomiloščenimi nekdanji vodja skupine Ponosni fantje Enrique Tarrio, ki je bil obsojen na 22 let zapora. Postopek za njegovo izpustitev se je že začel.