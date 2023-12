Pomočnik senatorja naj bi se snemal med spolnim odnosom v prostorih kongresa

Maese-Czeropskega, Cardinovega 24-letnega pomočnika, so obtožili, da je javno objavil videoposnetek, na katerem naj bi bilo jasno razvidno, kako ima spolne odnose z drugim moškim. Po poročanju The Spectatorja , ki je zgodbo prvi objavil v petek, naj bi bil jasno viden tudi njegov obraz.

" Aidan Maese-Czeropski ni več zaposlen v ameriškem senatu. Te kadrovske zadeve ne bomo več komentirali," je za The New York Post povedala tiskovna predstavnica senatorja Bena Cardina (D-Maryland).

Gre za približno osem sekund dolg posnetek, ki naj bi nastal v isti sobi, kjer sicer potekajo zaslišanja kandidatov za člane vrhovnega sodišča in kjer je nekdanji šef FBI James Comey pričal o domnevnem ruskem vmešavanju v predsedniške volitve leta 2016. Nazorni video je v petek zvečer objavil The Daily Caller. Portal je zapisal, da je bil videoposnetek prvotno deljen v "zasebni skupini za geje v politiki".

Po tem, ko je video začel krožiti po spletu, je policija sprožila preiskavo morebitnih kaznivih dejanj.

Odzval se je tudi 24-letnik

V izjavi na LinkedInu se je odzval tudi Maese-Czeropski in priznal, da je "slabo presodil dogodek".

"To je zame težko obdobje, saj me napadajo zaradi tega, koga imam rad, in sicer s politično agendo," je zapisal. "Rad imam svoje delo in nikoli ne bi bil nespoštljiv do svojega delovnega mesta," je dodal in pripisal še, da se bo zaradi obrekovanja pozanimal, kakšne pravne možnosti so na voljo.

"Razlog, da si na tapeti, so spolni odnosi v vladni stavbi Združenih držav Amerike in snemanje le teh. Ne zato, ker si istospolno usmerjen, to nikogar ne briga," je na družbeno omrežje X zapisal republikanec George Santos, nekdanji član predstavniškega doma ZDA.