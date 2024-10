Pomorska operacija 'brez primere': zasegli več kot osem ton mamil

"Osebje je zaseglo 8361 kilogramov prepovedanih drog, kar predstavlja največjo količino mamil, zaseženo v pomorski operaciji, ki je brez primere v zgodovini te institucije," je sporočila mehiška mornarica.

Ob tem niso navedli, za katero drogo gre, so pa ocenili, da bi zaseženo blago na črnem trgu doseglo vrednost v višini 105 milijonov dolarjev (okoli 97 milijonov evrov).

Operacijo so izvedli ob zahodni obali Mehike, blizu mesta Lazaro Cardenas. Poleg droge so zasegli še 8700 litrov goriva in šest čolnov, aretirali pa so 23 osumljencev. Največji zaseg v zgodovini Mehike sicer sega v leto 2007, ko so odkrili 23 ton kokaina iz Kolumbije.