Incident naj bi se po poročanju medija Stirile Pro TV, ki povzema tuje medije, zgodil že decembra lani, a so podrobnosti primera postale javno znane šele zdaj.

73-letnica je v bolnišnico prispela z akutno trombozo. Ko se ji je v nekem trenutku srce ustavilo, pa jo je 29-letni specialist za intenzivno medicino po 30-minutnem poskusu oživljanja razglasil za mrtvo.

Pacientko so odpeljali v mrtvašnico, kjer pa so zaposleni opazili, da je začela ženska kazati znake življenja. Eden od zaposlenih je po poročanju medijev ob ugotovitvi, da 73-letnica ni mrtva, nemudoma poklical na oddelek za intenzivno nego, vodstvo bolnišnice pa je zdravnika, ki je razglasil njeno smrt, prosilo, naj v mrtvašnici preveri stanje ženske in ji nudi prvo pomoč.

Preiskovalci zdaj trdijo, da je 29-letnik storil nekaj povsem drugega. Namesto da bi jo poskušal rešiti, ji je zdravnik domnevno vbrizgal snov – propofol, zaradi katere je naposled umrla, poroča tn.cz. S tem naj bi skušal prikriti svojo napako ob razglasitvi njene smrti.

Zdravnika so pridržali, zaradi umora osebe v nemoči pa so sprožili kazenski postopek.