Pompejska hiša nekdanjih sužnjev znova sprejema obiskovalce

V hiši je na eni izmed fresk upodobljen grški bog plodnosti in obilja Priap, ki tehta lastni falus proti vreči denarja. Hiša je okrašena tudi z drugimi mitološkimi freskami in faličnimi skulpturami. Bogato okrašeno pohištvo v hiši skupaj z grškimi in rimskimi skulpturami iz brona in marmorja ponujajo dober vpogled v življenjski slog takratne elite.

Hiša Vetti, znana tudi kot pompejska Sikstinska kapela, je ime dobila po svojih lastnikih, bratih Vetti. Oba sta bila pred lastništvom hiše sužnja, kasneje pa sta Aulus Vettius Conviva in Aulus Vettius Restitutus obogatela s prodajo vina.

"Lastniki, osvobojenci in sužnji so dober prikaz takratne družbene mobilnosti," je dodal vodja parka in izpostavil, da bi bila osvoboditev bratov, če bi se ta dva rodila dve stoletji prej, popolnoma nepredstavljiva.

Območje so iz Vezuvskega prahu in zemlje začeli izkopavati leta 1894, dve leti za tem pa našli hišo nekdanjih sužnjev. Ugotovili so, da je izbruh preživela.