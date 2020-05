Pompeo: Hongkong več nima avtonomije

"Noben razumen človek danes ne more trditi, da Honkong še naprej uživa visoko stopnjo neodvisnosti od Kitajske, glede na dejstva na terenu," je dogajanje v Hongkongu ocenil Pompeo. Opozoril je, da to pomeni, da ZDA mestu na jugu Kitajske več ne more zagotavljati posebnega trgovinskega statusa.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes v ameriškem kongresu dejal, da Hongkong več ne uživa visoke stopnje avtonomije od Kitajske. S tem pa je opozoril, da bi lahko Hongkong izgubil poseben trgovinski status z ZDA, kar bi ogrozilo njegovo vlogo mednarodnega finančnega središča. Pompeo je spomnil, da mora State Department po lanski spremembi ameriškega zakona iz leta 1992 o odnosih med ZDA in Kitajsko (Hong Kong Policy Act), vsako leto podati oceno neodvisnosti ozemlja od Kitajske. "Po natančni preučitvi razvoja dogodkov v obdobju poročanja, sem danes kongresu sporočil, da Hongkongu po zakonodaji ZDA več ne more zagotavljati iste obravnave na enak način kot je to ameriška zakonodajala omogočala Hongkongu pred julijem 1997," je dejal Pompeo. "Noben razumen človek danes ne more trditi, da Honkong še naprej uživa visoko stopnjo neodvisnosti od Kitajske, glede na dejstva na terenu," je poudaril.

icon-expand Mike Pompeo FOTO: AP

Že v torek je ameriški predsednik Donald Trump posvaril, da bo proti Kitajski sprejel ukrepe, če bo sprejela zakon o nacionalni varnosti. Te ameriške izjave so posledica sporne zakonodaje o nacionalni varnosti, ki jo pripravlja Peking in ki naj bi bila usmerjena proti separatističnim težnjam v Hongkongu. Pompeo je danes to zakonodajo označil za »katastrofalno odločitev«. Prejšnji teden je ameriški diplomat opozoril, da bi sprejetje te zakonodaje pomenilo »smrtni udarec« honkongški avtonomiji. Predlagana zakonodaja je prejšnji teden sprožila nove proteste v Hongkongu, ki so se danes nadaljevali zaradi obravnave nove zakonodaje, ki kriminalizira posmehovanje kitajski himni.

icon-expand Protesti v Hongkongu FOTO: AP

Na potezi je Trump Pompeovo sporočilo še ne pomeni avtomatskega odvzema "privilegijev", ki jih uživa Hongkong. Dokončno odločitev o nadaljnjih odnosih med Hongkongom in ZDA bo sprejel Trump. Izguba posebnega statusa bi imela hude finančne posledice za Hongkong in Kitajsko. Po podatkih ameriškega konzulata v Hongkongu posluje več kot 1200 ameriških podjetij, več kot 800 jih ima tam bodisi regionalne pisarne ali pa celo sedeže. Leta 2018 je bil Hongkong 21. največji trgovinski partner ZDA. V prvem četrtletju letošnjega leta so ZDA tja izvozile za 6,36 milijard dolarjev (5,78 milijard evrov) in uvozile za 952 milijonov dolarjev (865,37 milijona evrov) blaga.

icon-expand Protesti v Hongkongu FOTO: AP

"To je slaba novica za Hongkong kot finančno središče. Denar gre tja, kjer je varen. To bo tudi signal za banke, da bodo zelo, zelo previdne glede Hongkonga," je za CNNdejal Bill Reinsch iz ameriškega Centra za strateške in mednarodne študije. Prepričan je, da bi izguba posebnega statusa z ZDA povzročila, da bi tudi druga podjetja, ne le ameriška, odšla drugam. "Glejte in videli boste, kaj bo naredil London, glejte in videli boste, kaj bo naredil Tokio. Spremenilo se bo in žrtve bodo prebivalci Hongkonga, Ši Džinping ne bo trpel," je ocenil Reinsch.