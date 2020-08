Pompeo češki politični vrh posvaril pred posli s Kitajci in Rusi

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes med obisku na Češkem med drugim stopil v bran beloruskim državljanom, ki da bi morali dobiti svoboščine, ki jih zahtevajo. "Želim si, da imajo beloruski državljani svoboščine, ki jih zahtevajo, za katere mislijo, da so najboljše za njih," je povedal Pompeo v Pragi po srečanju s češkim premierjemAndrejem Babišem. Pozval je tudi k zaščiti protestnikov.

Babiš je označil dogajanje v Belorusiji za šokantno in dejal, da ne more verjeti, da se kaj takega dogaja v Evropi. "Pričakujem, da se EU ne bo zanašala na izjave, ampak ukrepala, ker imajo Belorusi enako pravico do svobode in demokracije kot mi," je dodal Babiš.

Pompeo je obisk v Pragi izkoristil tudi za to, da je posvaril pred sodelovanjem z jedrskimi podjetji iz Rusije in Kitajske, saj da bi to lahko ogrožalo neodvisnost Češke. Ob tem je nakazal pripravljenost ZDA, da pomagajo na tem področju. Na Češkem namreč načrtujejo gradnjo dodatnega bloka v eni od jedrskih elektrarn.

Danes se je Pompeo v Pragi srečal tudi s češkimi in ameriškimi tehnološkimi podjetji glede tehnologije 5G, še danes pa ga čaka kratek sestanek s predsednikom Milošem Zemanom.

V okviru turneje po Srednji Evropi bo Pompeo v četrtek pot nadaljeval v Sloveniji. V ospredju obiska v Sloveniji bo podpis izjave o varnosti omrežij 5G. Izjavo bo v imenu Slovenije podpisal zunanji minister Anže Logar, Pompeo pa se bo sestal tudi s premierjem Janezom Janšo in predsednikom Borutom Pahorjem.