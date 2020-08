Pompeo z obiskom Češke začenja turnejo po Srednji Evropi

Plzen so maja 1945 izpod nacistov osvobodili ameriški vojaki. Spomin na dogodke pred 75 leti bodo popoldne slovesno obeležili. Mike Pompeo pa si bo v tem mestu na zahodu Češke ogledal tudi slovito pivovarno, v kateri je Josef Groll izdelal prvi pils.

V sredo Pompea čaka bolj delovni del obiska na Češkem. Sestal se bo s premierjem Andrejem Babišem in predsednikom Milošem Zemanom.

Z Babišem bosta po napovedih State Departmenta govorila o sodelovanju na energetskem področju, zlasti o izkoriščanju jedrske energije. V tej luči naj bi pregledala tudi napredek nekaterih projektov iz pobude Tri morja, katere vrh je lani potekal v Ljubljani.

Posvetila se bosta tudi aktualnim dogodkom v svetu, zlasti odnosom z Rusijo in Kitajsko, napovedujejo v State Departmentu. V ozadju Pompeove turneje so sicer predvsem pogovori o varnosti telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije, ta prizadevanja pa so uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huawei.

Češka je posebno izjavo o varnosti omrežij 5G z ZDA že podpisala. Podpis te izjave pa bo v ospredju Pompeove četrtkove postaje v Sloveniji. Izjavo bo v imenu Slovenije podpisal zunanji minister Anže Logar, Pompeo pa se bo sestal tudi s premierjem Janezom Janšo in predsednikom Borutom Pahorjem.

Turnejo bo ameriški državni sekretar v petek nadaljeval v Avstriji, v soboto pa še na Poljskem. V Varšavi bo med drugim podpisal pogodbo o namestitvi ameriških vojakov, za katere se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da jih umakne iz Nemčije.