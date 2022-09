Ponekod na Hrvaškem izredne razmere: 'Če ni nujno, ne odhajajte v dolino Kolpe'

Z obilnim deževjem se spopadajo tudi naši južni sosedje. Na območju naselij Čedanj in Planica v mestni občini Delnice je hrvaška agencija za vode razglasila izredne razmere na vodnih objektih, ki so v pristojnosti in nadzoru agencije. Ljudem svetujejo, naj ne odhajajo v dolino Kolpe. Uradnih podatkov o nastali škodi še ni, a tudi brez njih je znano, da bo obnova zahtevala veliko denarja in verjetno tudi časa. Stanovalci so ponoči reševali, kar se je rešiti dalo, popravljajo električno omrežje, čistijo ceste.

Močno deževje na Hrvaškem je povzročilo dvig vodostaja reke Kolpe in njenih pritokov, ki so zdaj poplavili ceste, hiše in vrtove v vaseh Kuželj in Brod na Kolpi v dolini Kolpe. Na območju njenega zgornjega toka je v 24 urah padlo več kot 100 litrov dežja. Kot je sporočila agencija Hrvaških voda, naj bi na Hrvaškem nocoj in jutri dosegli "vrh vala". "Bilo je grozno, v 54 letih še nisem doživela česa takšnega. Šok je bil tako velik, da nisem mogla oditi iz hiše. Škoda je velika," je po poročanju hrvaških medijev dejala ena od prebivalk na prizadetem območju. "Od včeraj nimamo ne elektrike ne vode. Težko je," je dejala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Občane prosimo, da se ne gibljejo po dolini Kolpe, če to ni nujno, glede na možnost hudourniških poplav in poplavljenih delov na tem odseku," so še sporočili na spletni strani občine. Na hrvaški agenciji pravijo, da še vedno obstaja možnost hudourniških in drugih poplav v skoraj celotni državi, saj so za naslednjih 36 ur še vedno napovedane padavine z možnimi močnejšimi lokalnimi nalivi. Postopno razjasnitev in umiritev vremena pričakujemo od nedelje dalje, so sporočili iz urada generalnega direktorja Hrvaških voda. Kolpa je močno narasla, zaradi česar že izvajajo redne protipoplavne ukrepe. Mestna občina Delnice je pozvala občane, naj se obrnejo nanje, če potrebujejo vreče peska za zaščito pred poplavami. Zaradi izrednih razmer so zaprli nekatere šole in vrtce, ki pa bodo po besedah tamkajšnjega župana Dinka Piraka predvidoma znova odprti od ponedeljka dalje.

icon-expand FOTO: RTL icon-chevron-left icon-chevron-right

V četrtkovem neurju v Čazmi je bila poškodovana tudi šola. V neurju se je zrušil strop glasbene učilnice, dež pa je tako padal neposredno v prostor. A župan Pirak je dejal, da je največ težav v športni dvorani in nekaterih drugih objektih, poroča RTL. Da bi lahko šolo ponovno odprli v ponedeljek, jim je na pomoč priskočil tudi Rdeči križ, ki jim je poslal 20 sušilnih strojev. Te bodo najprej uporabili za sušenje šole, ko bo dež ponehal, pa nato še za druge objekte. "Ekipe Rdečega križa nadaljujejo z ogledi terena in ocenjevanjem potreb upravičencev," so navedli.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke